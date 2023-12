EVO KAKO ĆE JOVANA JEREMIĆ KRTSTITI SINA! Progovorila o novoj ljubavi, muškarcima i svom uticaju! ''Ja spadam u fatalne žene''

Nikad iskrenija!

Da će biti zvezda, to je Jovana Jeremić znala odmalena. Gostujući u jednoj emisiji otkrila je i koje će ime dati sinu.Progovorila je i o njenoj novoj ljubavi, o odnosima između muškarca i žene, ali i o njenoj karijeri.

- Ako jednog dana budem imala sina, zvaće se Vasilej, po Svetom Vasiliju Ostroškom. Vasileju bih rekla da mora da zarađuje za sedmoro. Za sebe, svoju ženu, svoju decu, za svoju majku i sestru Leu koju ima. Znači da muško mora da bude muško i da se muško prvo i osnovno gleda kroz finansije. I da ne živi u zabludi da će neka žena kroz drugačiju prizmu da ga gleda... Tu ljudi mnogo greše. Znam da me mnogi muškarci u Srbiji zbog toga ne vole, ali to je tako, ne mogu da ih lažem i da im kažem nije važan novčanik - poručila je Jeremićeva.

TRI USLOVA

U razgovoru je govorila i o novoj ljubavi. Naglasila je da je srećna te da od muškarca sa kojim je u vezi očekuje tri stvari:

- Mora da ima status, mora da ima novac, mora da bude dobar čovek. Znači te tri. Lep? Lepota manje-više, to je u oku posmatrača, ali da, ja volim muževne muškarce. Neću da kažem lepe, volim muževne. Da, mora da bude atraktivan, mora da bude kompletna ličnost da bi bio javno moj partner. Sve dok to nije, može da se zadovolji samo tajnom vezom s Jovanom Jeremić.

Otkrila je i da je nekada imala kombinacije. To su, kao kaže, tajne veze, jer ti muškarci nisu zadovoljavali njene kriterijume te nisu mogli i javnosti biti predstavljeni kao njeni momci.

Samopouzdanje, kako kaže, crpi iz konstantnog rada na sebi. Jeremićeva navodi da postoji još jedan važan uslov, koji imaju uspešni ljudi:

- Energija, to sam ja! Zato volim da obrađujem teme o Tesli, mislim da nas povezuje važna stvar, verujem u energiju. Tesla je verovao u energiju, ja verujem u energiju! Postoji samo nekoliko ljudi za koje smatram da mogu meni energetski da pariraju. To je Novak Đoković, ono što je Novak u svom poslu to sam ja u mom.

Ističe da pored stalnog usavršavanja dosta trenira, da vežba, kao i da ima posebne moći.

- Ja nisam obična žena, imam neku vrstu moći da mogu da prepoznam i da uzvratim pet puta jače. Zato neki kažu da sam veštica, bela veštica - navodi voditeljka Pinka.

Jeremićeva kaže da sebe vidi kao jednu od deset najboljih riba koje je Srbija ikad imala.

- Ali ne samo u fizičkom smislu, nego u smislu paketa, u smislu harizme. Znači, ja zapravo ne spadam u dobre ribe, ja spadam u fatalne žene, to je ogromna razlika. Mnogo je dobrih riba, ali malo je fatalnih žena. Jovana Jeremić je fatalna žena - zaključila je Jeremićeva.

Na pitanje koji je poslednji trač čula o sebi, Jeremićeva je odgovorila:

- Da vračam muškarcima pa su svi poludeli za mnom. Ne razumem se u to. Ja imam samo energiju, ja ih samo volim.

Prema njenim rečima, današnje žene su egoistične, misle na sebe i da su njihovi problemi najvažniji.

- Ja umem da volim muškarca. Ja sebe volim, ali volim i njega i puštam ga u svoj svet. Ja bih za muškarca kojeg volim učinila sve u smislu ljubavi i svega. Ja postavim granice, šta ne sme da mi dira. Ne sme da mi dira posao, ne sme da me preslišava kako sam se obukla... Sve drugo je ok. Volim da volim, volim da provodim vreme sa muškarcem. Tu je stvar energije i seksa. Ja nemam seks, nego vodim ljubav. Mislim da se muškarac najviše, da kažem, hvata u tu neku zamku žensku, kroz priču i kroz krevet - smatra Jeremićeva.

Autor: Pink.rs