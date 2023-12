Iskren do koske!

Bivši zadrugar Stefan Karić gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod domaćina Stefana Kandića Kendija i Stefana Miloševića Pande, prokomentarisao je odnos Anđela Rankovića i Anite Stanojlović, te je istakao da sumnja u to da se Aniti sviđa Anđelo, već da sve to radi u inat Jovani Tomić Matoroj.

- Iskreno, žao mi je Matore, nema sreće u ljubavi, pogotovo kada dođe Anđelo. Ispalo je da se družila s njim samo da on ne napravi glupost sa nekim njenim devojkama, ali vidiš da on nema emocije prema Matoroj, nema empatije...Voli on da igra rijaliti, prija mu da bude u centru pažnje, on je ovoj maloj dao povod. Opet znamo da je Anita znala celu priču oko Anđela i Sanje, možemo da pomislimo da ovo radi namerno Matoroj. Ja ne bih mogao to, ja bih je porecrtao i ne bih je komentarisao, mislim da Matora samo sebi otežava. Ja joj želim svu snagu samo da izdrži, jer i ona puca koliko vidim - rekao je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.