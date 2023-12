OVO JE VEĆ USPELA DA ''ZAVRŠI''! Evo koju će prednost imati SIN Marije Šerifović samo zato što je rođen u Americi!

Pevačica je dete dobila preko surogat majke, u Americi

Marija Šerifović sina Maria dobila je 2. decembra, preko surogat majke, u Sjedinjenim Američkim Državama, a sinu je već po rođenju "završila" važnu životnu stvar.

Prema njihovom zakonu, svako dete koje se rodi u SAD-u automatski dobija američko državljanstvo.

Pravilo je takvo da se na papire čeka do 45 dana, ali oni obično budu gotovi u roku od dvadeset dana, pa onda dete može da izađe iz zemlje, kaže naš izvor.

To znači da će Marija do kraja godine sa detetom doći u Srbiju, a jedan od razloga zašto je to izvesno jeste i to što za doček Nove godine peva u Zenici.

Velika želja da imam dete me je vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama da iznesem trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene - rekla je Marija na temu majčinstva i dodala da o svom zdravstvenom stanju ne želi detaljno da govori.

Zaista ne želim javno da objašnjavam medicinske razloge za to, ali surogat materinstvo je konačno bio moj jedini izbor - navela je Šerifovićeva.

