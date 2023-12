'SUROGAT MAJKA MORA DA PREDA DETE PO ROĐENJU!' Advokat za Pink otkriva na šta sve IMA PRAVO SIN Marije Šerifović: S obzirom da je to dete upisano u američke knjige rođenih...

Velika medijska prašina digla se juče kada se saznalo da je pevačica i jedina srpska evrovizijska pobednica Marija Šerifović je dobila bebu uz pomoć surogat majke nakon, kao što se priča i piše, dve godine kada je pevačica zvanično ušla u proces dobijanja deteta uz pomoć surogat majke.

Voditeljka "Jutra sa dušom" Jovana Jeremić na ovu temu u studiju TV Pink ugostila je predstavnicu sedme sile, advokata Strahinju Milovanovića, kao i psihološkinju Snežanu Repac.

Na samom početku, predstavnica sedme sile istakla je da pop zvezda Marija nije došla na ideju juče, već kako kaže, na ovaj proces odlučila se pre dve godine.

Javnost jeste bila iznenađena, ali ko je pratio njen rad, Marija je govorila da želi da se ostvari kao majka. Ona je krila, jer nije mogla da napravi to što je napravila ovde u Srbiji, u Americi je već dva meseca, gde se sve i odvilo. Pre dve godine je uradila taj zahvat, nisam stručna kako se to kaže, uradila je sve moguće nalaze, vrlo ozbiljno je i planski i sistemski pristupila tome. To je proces koji traje već dve godine i sada uživa u rezultatu. Drago mi je što je postala majka, želela je to da uradi, a što mi gledamo način na koji je došla do toga, to je najmanje bitno, a rezultat je da je novi život došao na svet - rekla je novinarka.

- Marija je bila dovoljno hrabra da u Srbiji bude svoja, želim joj svu sreću ovog sveta, svaka joj čast, ona je jedna od retkih koja je izašla u javnost i rekla: "Ja sma drugačija i to sam ja, da li ćete me voleti ili mrzeti posle ovoga, to je na vama, ali ja ne mogu da lažem prvo sebe". Od srca ti čestitam Marija i da tvog sina sreća prati - rekla je voditeljka.

Sudija u tom postupku odlučuje da li su svi Zakoni ispoštovani, to je kod nas malo rigoroznije. U Nemačkoj i u Francuskoj je zabranjeno surogat materinstvo skroz. Sporno je zbog porodičnih odnosa i zbog mnogo toga...Čitao sam da majka nije želela to dete, surogat majka nije želela, a otac je želeo i tu je mnogo pitanja. Kod nas će biti umerena varijanta, predviđeno je da se plaćaju troškovi za nerad. Ne može da bude biznis, jer je Zakonik predvideo da surogat majka mora da bude ostvarena kao majka i da ima od 22 do 30 godina. Moraju da budu ispunjeni svi uslovi zdravstveni, genetski, da ne konzumira alkohol, opojne droge, neke lekove koji se protive lekaru, da obaveštava nameravane roditelje...Biće samo rezervisan za parove, da li vanbračne i bračne partnere - rekao je advokat, Strahinja.

PRAVA SUROGAT MAJKE Kako je istakao advokat Strahinja Milovanović za Pink, surogat majka nema nikakav kontakt sa detetom koje je rodila, već mora da ga, po potpisanom Ugovoru sa namerevanim roditeljem ili roditeljima, preda odmah po rođenju: - Nema nikakav kontakt, ona je dužna po Ugovoru koji se sklapa da odmah preda to dete po rođenju i nema nikakav kontakt.

- Mora pravno da se razloči: "Ko je majka?" - pitala je psihološkinja.

- Majka je ona koja daje jajnu ćeliju - rekao je advokat.

U ovom slučaju je to Marija Šerifović, jer je ona dala jajne ćelije. Marija je rekla da je ostajala trudna, ali da nije mogla da iznese trudnoću i to je ralzog zašto se ona odlučila na ovaj vid...Marijin sin je rođen u Americi, imaće američko državljanstvo, kad to dete dođe u Srbiju i ako odluči da se ovde školuje i da živi, kako će se Zakon odnositi prema njemu - pitala je novinarka.

- S obzirom da je to dete upisano u američke knjige rođenih, moći će da ostvaruje sva svoja prava i za taj uzrast deteta, nema nekih potencijalnih situacija koje ne mogu da se prevaziđu - rekao je advokat.

- Meni ova tema otvara razne ideje, vezano više za manipulaciju. Ja sam se lično pozabavila zbog moje potrebe da razumem, gde smo došli do tehnološkog napretka ili suprotno. Meni pada sada primer: "Neka majka izmanipuliše i kaže da će da bude surogat i stavi svoju jajnu ćeliju, ona neće biti majka i posle 50 ili 20 godina da dođe do traženja DNK", kako će se po DNK naći - pitala je psihološkinja.

Ona nema nikakav kontakt ni Zakonsku obavezu prema tom detetu iz ovog nacrta koji gledamo. U nekim zemljama postoji surogat materinstvo bez naknade - rekao je advokat.

- Meni je opasnije da surogat majka poželi da zadrži to dete kada ga rodi - rekla je Jovana.

- Odlazak u savetovališta surogat majke, razgovaraće sa psiholozima...To tržište vredi šest milijardi godišnje, dolara, surogat materinstva - rekao je advokat.

- Kristijano Ronaldo je dvoje dece dobio surogat materinstvom - rekla je Jovana.

- Da, bile su kontroverze da je platio milion dolara svakoj surogat majci za to. Koliko se sećam, tada je birao pol i da je tražio sinove. Po našem Zakonu neće biti moguće u Srbiji za gej parove, već samo za partnere u braku i vanbračnoj zajednici - rekao je advokat.

Autor: N. Ž.