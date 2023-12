ŠOK ISPOVEST! Nada Topčagić otkrila malo poznate detalje svog života: Uzimam sve što nađem pored kontejnera!

Ostavila sve u čudu!

Nada Topčagić uvek je iskreno pričala o kolegama, karijeri i privatnom životu, i sada nam je otkrila kako provodi slobodno vreme, a ujedno i kako izgledaju njene šetnje po ulici na Kosančićevom vencu.

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga - iskreno je rekla pevačica kroz smeh, te se prisetila i svoje kuce, koja je preminula prošle godine. - Žao mi je sada da imam drugu kucu pored staforda kojeg smo imali. Petnaest godina je bio sa nama, morali smo da ga uspavamo, bio je lošeg zdravlja. Sada je u oktobru bilo godinu dana kako smo ga izgubili. Bio mi je sve. Vodila sam ga svuda, šetali smo i noću po gradu. Bila sam zaštićena kada sam sa njim - istakla je Nada, te je dodala:

- Stalno ostavljam kučićima hranu po ulici, uvek vičem Zlatku da stane kolima na Zlatiboru da iznesem to što imam. Uvek mi se nešto lepo desi u životu. Nikome ne mislim zlo, moraš biti dobar čovek. Nada će za Novu godinu nastupati i kaže da je sada često zovu. - Prvi put sam sada na Trgu u Staroj Pazovi za Novu godinu. Moraju da vas zovu, ja se ne guram, moraš imati sve. Došlo je malo i moje vreme. Pojedini non - stop pevaju na istim mestima, zar publici ne dosadi da gledaju iste ljude stalno. Šteta je što nema više Saše Popovića da organizuje novogodišnja snimanja, čim je on napustio estradu, sve je stalo. Sve kolege su dolazile, nemamo gde da se pokažemo sada. On je dobrica, šta god bi mu potražila, izašao bi mi u susret. I pare na zajam i krv. Takav je sigurno prema mnogim kolegama - rekla je Nada, te smo je pitali zašto misli da nju narod toliko voli.

- Na Zlatiboru sam jednom došla na jedan događaj kao gost, nije trebalo da nastupam, ali su ljudi uporno dolazili da me pozdrave i da se slikaju, donosili su mi telefon u usta. Poistovećujem se sa ljudima i zato me vole. Daću ti krv i ruku ako treba - poručuje pevačica, i dodaje kako izgleda njeno vreme kada ne peva.

- Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše. Moja sestra živi pedeset godina u Nemačkoj, vraća se u Srbiju da prezimi, jer je tamo teško. Ne žalim se, samo da smo zdravi. Snalazim dobro.

Pevačica se ne pojavljuje u javnosti bez kačketa ili neobičnog šešira, kape, koji obavezno moraju da imaju neko perje, dragulje ili razne boje.

- Imam ljude koji mi pomažu oko stajlinga, ne radim sve sama. To meni stoji, da bilo ko drugi stavi, izgledao bi kao budala. Treba to izneti. Kada stavim kape, to izgleda mladalački, bog mi je to podario, majka mi je bila lepa i bez bora, ima tu i genetike. Imam toliko kačketa i šešira, kada biste ušli kod mene u stan, ne biste imali gde da sednete - nasmejala je Nada.

Zlatan me je izvukao i bacio u orbitu

Nadina pesma “Jutro je”, zaživela je ponovo kada ju je Zlatan Ibrahimović pustio na Sanremu 2021. godine, nakon čega je pevačica pozvana i na njegov rođendan.

- Nismo se čuli skoro. Ne znam ni što bi. Hvala mu na svemu. To što je napravio za mene, bacio me je orbitu, izvukao me je. Šta reći... Pominje me u svom životu i u knjizi - rekla je Nada i dodala:

- Pesma ga vezuje za odrastanje, on je tada bio dete kao moj Miki, a ja sam tada bila u punom jeku. Tada sam bila na vrhuncu. I dan danas je ta pesma ostala hit. Harala sam Jugoslavijom, bila je eksplozija gde god da odem. Prijatelj mi je rekao da su u Kuvajtu na radiju puštali pesmu.

Autor: Pink.rs