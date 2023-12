Ulazak Anđela Rankovića u "Elitu" obrnula je dešavanja u rijalitiju naopačke, samim tim što je priznao da mu se Anita Stanojlović dopada, a simpatije su itekako priznate i sa druge strane, tj. uzvraćene su.

S tim u vezi, bivši zadrugar, poznat po svom britkom jeziku, Ivan Marinković, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, oštro je osudio Anitu, te nije štedeo reči na njen račun.

- Što se tiče Anđela, mislim da se svesno nameračio na Anitu, ali s druge strane mislim da je Matoroj otvorio oči i uz ovo može mnogo brzo da zaboravi. On je ulaskom vratio Anitu na fabrička podešavanja, tj. da više voli muški polni organ, nego Svetislavu. Ja sam nju na samom početku nazvao "provincijska prof**njača", prvo sam se izvinio jer nije u redu da nekoga tako nazivam, ali je pokazala da je zapravo to. Prof**njača karakteriše ženu koja je niskog morala i da preko toga prelazi tako lako...Poenta je što je ona, kao i većina devojaka, to su većinom nesrećne devojke, ima i muškaraca, na primer Ša. To su ljudi koji su nezadovoljni dosadašnjim životom i nisu pokušali svoj život da promene, nisu pronašli ni druga, ne mora to da bude partner, da imaš tog nekoga. Tako i Anita - istakao je Ivan, te je dodao:

Anita je mogla da bude i sa magaretom, to nikoga ne bi čudilo, ali je Matora od nje napravila boginju. Ja sam u ovom studiju sedeo u "Narod pita" kada je Anita bila sa mnom gost, rekao sam da ne vidim nikakvu perspektivu, još sam bio i blag. Unela je Aniti tortu, pa nije htela da se javi, pa kao: "Izvini". Šta sam trebao, da joj budem kao Ša i Đedović da je tapšem po ramenu?! Sada je većina tih ljudi, da ne pričam o toj čuvenoj svadbi koja je bila za odabrane, gde su se svi brinuli kome će Matora da plati šminku. Sad iz ove perspektive ispada kao da ih je Matora potkupila, gledao sam snimak, kao da su želeli da budu na TV-u i da niko nije skrenuo pažnju - rekao je Marinković.

Autor: N. Ž.