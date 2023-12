Nikola Lakić, po ulasku u "Elitu", kao kontakt podrške produkciji ostavio je kontakt bivšeg zadrugara Ivana Marinkovića, kog se tokom ovog rijalitija odrekao, tj. od kog se ograđuje kada god ima priliku.

Ivan Marinković često je u medijima komentarisao njegove reči, te i navode da Marinković ne priča istinu kada govori, kako je rekao, da mu je Lakić priznao da je bio intiman sa bivšom zadrugarkom, Anom Ćurčić.

Na Nikolu se Ivan ponovo osvrnuo gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, te ga je u svom stilu prokomentarisao.

- Nikola Lakić, čovek koji ima skoro 40 godina...Imam kumče, dete koje je napunilo skoro dve godine, pre 10 dana je to kumče reklo: "sisivač", a posle par dana je reklo: "usisivač". On je naučio, možda od Dalile i mene, jednu reč, a to je: "bitisanje". Kažem Jeleni juče, pakujem garderobu, kupio sam neke espadrile, pošto kaže da se nikada nismo družili, a video je te espadrile, ne znam kako je video ako se nismo družili. Video ih je, svidele su mu se i rekao mi je: "Pokloni mi". Lakić me čak zove: "Iko", a tako me zovu moji mnogo bliski ljudi - rekao je Ivan.

Autor: N. Ž.