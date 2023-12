'RASPLAKALA SAM SE, PRVI PUT SAM GA VIDELA...' Zorica Brunclik otkrila šta je pre 50 godina uradila za jednog kolegu, a sinoć su se konačno sreli! Ovo su detalji DIRLJIVOG susreta! Evo i šta kaže o najtužnijoj NOVOJ GODINI do sada!

Kemiš joj je uvek bio podrška!

Poznati estradni par, pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš došli su zajedno na glasanje, a reporter Nemanja Vujičić dočekao ih je ispred glasačkog mesta i odmah im uputio komplimente na račun izgleda. Oni su odmah u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' otkrili kako su proveli prethodnu noć.

- Malo smo umorni jer smo čitavu nedelju radili, a onda smo sinoć išli da se provedemo za svoju dušu. Prvi put sam prešla 200 kilometara da slušam nekoga, a to je Zvonko Bogdan, mi smo se proveli fantastično i neka ga Bog poživi još 100 godina. On se setio kako sam ja njega menjala pre 50 godina u jednom hotelu mesec dana, nikad se do sada nismo sreli. Ja sam se rasplakala... Prvi put smo se videli... - rekla je Zorica i dodala:

- Kemiš je glavni Deda Mraz, ja sam čitavu godinu stavljala do znanja šta bih htela, mada se on još nije mrdnuo. Baba i deda su došli poslednji u red za glasanje. Ja sam kad sam bila mala želela samo pun tanjir, a sad moram da ga smanjim - kaže pevačica i i dodaje:

- Kad sam bila tužna zbog odlaska moje majke, najdraže osobe, ja tada nisam radila. Te Nove godine nisu postojale, bio je mrak... Tu su bila moja deca, moj Miroljub koji je disao za mene... - poručuje Zorica.

