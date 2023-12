JOVANU JEREMIĆ I NJENOG BIZNISMENA SPOJIO OVAJ POZNATI ČOVEK: Voditeljka prvi put otkrila kako je počela njena ljubav s Draganom, a ON će im biti KUM NA VENČANJU!

Procvetala!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić, nakon što je obelodanila vezu sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, prvi put je pred kamerama progovorila o ovoj ljubavnoj romansi, za koju priželjkuje da bude večna.

- Mene je s Draganom upoznao Vučićević, mi ga zovemo kum već. Mene su već mediji udali. Dragan Vučićević će biti kum. To je krenulo spontano, sreli smo se na rođendanu Vučićevića. Nas je spojio zapravo Bog, na Božić 2023. Kad je lomio čensicu, on je meni poklonio dukat, tada mi je poželeo večnu ljubav i to se desilo. Izašli smo posle Draganovog rođendana nekoliko puta na večeru i eto... - otkrila je Jovana u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodala:

- Dragan je moja najveća ljubav do sada, on je zaslužio da bude publikovan. On je meni ponudio sve, da je mogu da se oslonim na njega potpuno. Ako si s muškarcem mora da ti bude lepa. Alfa žena traži alfa muškarca - poručila je voditeljka.

Autor: Pink.rs