'SAMO NAS DVOJE' Ovo je njihova PRVA ŠETNJA! Marija Šerifović objavila novu fotografiju sina! U pesmi koja prati fotografiju je sva SIMBOLIKA! (FOTO)

Marija Šerifović je nedavno dobila dete uz pomoć surogat majke. Ponosna mama nasledniku je dala ime Mario.

Danas je na svom Instagramu podelila emotivnu fotografiju i pokazala kako izgleda njihova prva šetnja.

Marija je uz snimak objavila pesmu "Just the Two of Us" što u prevodu znači "Samo nas dvoje". Na slici se vide kolica, flašice i prekrivač ali i kako pevačica uživa sa svojom bebom.

Podsetimo, dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu početkom decembra 2023. godine.

Marija u tajnosti drži informaciju ko je otac, ali i ko je žena koja je rodila njeno dete. Ipak, o odnosu sa surogat majkom je rešila da progovori, kada je istakla da su imale veoma blizak odnos.

To je žena koja je pomogla da se ispuni moja najveća životna želja. Imale smo najbliži mogući odnos, čule se svakodnevno, zajedno prolazile kroz sve izazove trudnoće, zajedno išle na preglede... - rekla je Marija i otkrila kako je došlo do toga da se odluči za surogat majku.

Autor: Pink.rs