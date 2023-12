'BILI SMO BEDA I SIROTINJA...' Teška ispovest našeg pevača narodne muzike: Sestra bliznakinja mi je umrla zbog nemara lekara

Pevač narodne muzike Slaviša Vujić doživeo je veliku tragediju u ranom detinjstvu. Decenijama je o tome ćutao, međutim, u jednoj emisiji spontano je otvorio dušu.

- Rođen sam u Gnjilanu kao blizanac sa svojom sestrom koja je nažalost pokojna. Ne bih o tome da govorim jer na tužnim pričama ne bih da pravim karijeru - rekao je pevač, te istakao da mu je veoma teško da o tome javno priča.

- Sav se uznemirim kad pričam o tome. To je bilo kad smo išli u osnovnu školu. To je bila beda i sirotinja. Nije bilo ni mnogo lekara i desilo se zbog nemarnosti. Mi moramo da vodimo računa o zdravlju pogotovo u ovo vreme. U ono vreme je bilo drugačije. Sad smo svi imali te razne korone. Nosim to u mojoj duši i to je nešto najtužnije što mi se desilo u životu kao mladom dečku i onda sam krenuo na put muzike i veselja.

Autor: Pink.rs