CECIN DUHOVNIK STIGAO NA DEDINJE! Veljko ga dočekao, poljubio mu ruku i UVEO U VILU (FOTO)

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović danas, poput mnogobrojnih pravoslavnih vernika, u svom porodičnom domu obeležava Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece, inače najveću slavu kod Srba.

Proslava je, kao i svake godine, upriličena u ulici Ljutice Bogdana na Dedinju, u porodičnom domu Ražnatovića, a posle brojnih prijatelja pojavio se i duhovnik Stefan Šarić.

Njega je na kućnom pragu dočekao domaćin, Cecin sin Veljko, koji mu je poljubio ruku i uveo u dom.

Inače, Ceca je nedavno progovorila o odnosu sa duhovnikom.

- Prvi put sam započela sa postom 2011. nakon razgovora sa tadašnjim monahom Stefanom, a danas vladikom. Pre toga sam postila sredom i petkom. Znači već 11 godina postim svaki post, a isto to čini i moja porodica. Zavisi od dana i posta. Nekada je to na ulju, nekada na vodi. Kao što znaju svi koji poste nema tu veliki broj jela koja mogu da se spreme, a da su posna. Olakšavajuća stvar je za mene to što nisam ljubitelj slatkiša, pa ne moram da se mučim s tim.

