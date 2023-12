Voditeljka "Jutra sa dušom", Jovana Jeremić, šokirala je sve kada je javno na svom instagram profilu obelodanila vezu sa 14 godina starijim biznismenom, Draganom Stankovićem.

Jovana Jeremić je i ove večeri, gostujući u emisiji "Amidži šou" kod voditelja Ognjena Amidžića, do detalja progovorila o upoznavanju sa Draganom.

- Pre godinu dana kada je bilo na Božić...Ja sam se, ne mogu baš sve šta sam radila na praznik. Prvi put sam se udala na Đurđevdan, razvela sam se prvi dan posta, počela sam da radim na Pinku na Vliku Gospojinu i Dragan se uključio u program na Božić - rekla je voditeljka, a kada je pogledala snimak kada se on uključio u program na Božić i poklonio joj dukat, objasnila je kako su se upoznali:

- Dobro, on je iskusan i baš je dobar frajer. Jesam, ja sam odreagovala na njega, prokomentarisala da je zgodan čovek i da dobro iozgleda. Meni generalno muškarci ne privlače pažnju, retko koji mi se dopadne, a privukao me je jer je iskren i ima dobru dušu, po tome smo se poznali. Ne, zvala sam ja njega. Mi smo se posle toga sreli kod Dragana J. Vučićevića na rođendanu, primetila sam da je čovek koji jako lepo izgleda i on mi je rekao: "Ja sam onaj koji ti je za Božić poklonio dukat". Otišla sam tada, ništa se nije desilo. Došla sam kod Dragana, dogovarali se, a on je zapravo Dragana namenio nekog drugog koleginici i on mi kaže: "Hajde da izađeš sa njom, da se vidite", ja sam rekla: "Zovi Stankovića, pitaj ga kada je rođen", jer ja ne idem na sastanak ako ne znam horoskopski znak. On je lav, kao i moj bivši muž. Ja se ne sprdam...Ja sam preuzela inicijativu i osetila sam potrebu da to uradim. Prvo smo se videli u četvrtak i onda jedan, dva, tri ili četiri puta i onda eto. Na četvrtom dejtu me je poljubio i tako i to kod Hrama Svetog Save. Nikada ne bih izašla u javnost da nije ozbiljno, taj svoj ljubavni život zaista krijem i ne pokazujem ga javnosti dok nisam sigurna - rekla je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.