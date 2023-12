Ovo niste smeli da propustite!

Dobro je poznato da je utorak rezervisan za žurku u ''Eliti''. Za dobro raspoloženje učesnika tokom noći za nama, bila je zadužena muzička zvezda Sandra Afrika, koja je svojim repertoarom podigla sve na noge. Osim dobre zabave, takmičari su jedi drugima priredili mnoštvo kako lepih, tako i malo lepih trenutaka, a sasvim je sigurno da to niste smeli da propustite.

Marko Janjušević Janjuš i Miljana Kulić ostali su šokirani saznanjem da je Aneli Ahmić otišla kod Maje Marinković na slavu, prilikom čega se i poslužila.

U životu što si gori bolje prolažiš, kad si dobar svi te je*u u mozak. Ako je istina da je pričala sa Majom onda je to dno dna -rekao je Janjuš.

Ja njoj ništa ne volim zbog njenih postupaka, otkud njoj Anita najdraža osoba ovde, sa Majom priča kao sa rođenom sestrom a svašta joj rekla. Još joj došla na slavu. Maja i Aneli pričale evo kažem ti, rekla joj Aneli idem da se došminkam pa dolazim na slavu, ja se šokirala. Na kraju ćeš ti Janjuše da ispadneš budala što si se zaljubio. Ja se za nju borila kao za sebe, svađala se sa drugima zbog nje ali nema veze Anitu najviše voli, neka joj onda ona, ne znam kad je samo ona branila -rekla je Miljana.

Biće video snimaka, videćemo da li je pričala sa Majom, ako jeste nemam onda šta da kažem za nju razočaraće me -dodao je Janjuš.

Ta zna gde i đavo spava, ona afera sa koferom, jel si čuo danas na sastanku o čemu priča, samo novac, kola, skupe stvari. Ako ti bude rekla da nije pričala sa Majom ti mene slobodno pozovi da posvedočim - odbrusila je Miljana.

Jedna od naših najvećih zvezda, pevačica Sandra Afrika, tokom noći iza nas bila je zadužena za provod na žurki koja se održava na velelepnom imanju u Šimanovcima, u "Eliti".

Sandra je za ovu noć odabrala odevnu kombinaciju koja je mnoge ostavila bez teksta. Učesnici su joj se itekako obradovali, a ona se pozdravila sa Majom Marinković i odmah se popela na binu i veče otvorila svojim dobro poznatim hitom, "Devojka tvog druga".

Sandra Afrika oduševila je sve učesnike svojim dolaskom na žurku u Eliti, a svojim glasom i stasom mnoge je isterala iz pameti. Pesmom Dina Merlina, "Ja potpuno trijezan umirem" pogodila je Matoru pravo u srce.

Da si nakon svega u naš život dovela njega, bilesi da ti se baš dopada način na koji propadam - pevala je Matora.

Miljana Kulić rešila je da donese Lazaru Čoliću Zoli slatkiše, koji se nalazio u rehabilitaciji.

Da ne može bez njega vidi se iz toga što pokušava na sve načine da ga pridobije. Najavila mu je da će kroz 20 minuta kada se vrati sa žurke, doći da legne pored njega u krevet.

Miljana Kulić pokušala je da se uvuče Lazaru Čoliću Zoli u krevet, ali ju je on odbio, jer je on želeo mir, a ne potencijalni konflikt.

Ti ako dođeš da spavaš ovde, počećemo da se svađamo da zameramo jedno drugom svašta i onda nema ništa od mog odmora. Stvarno mi to nije potrebno, ne mogu ni da se grlim sa tobom da me odma ljudi prozivaju kao da hoću da se pomirim - odbrusio je Zola.

Dobro onda idem ja na žurku neću ni da dolazim večeras, ja sam samo htela da se zagrlimo ali ti ako ne želiš ja odlazim -dodala je Miljana.

Zbog tebe sam kupila vino Mioni, donela ti slatkiše da jedemo zajedno a ti me sad teraš. Ljudi i ne znaju da si tu, reći ću da odmaraš. Ugodan provod meni a tebi laku noć - rekla je Miljana.

Sandra Afrika je zapevala pesmu "Bolje biti pijan nego star" od Plavog orkestra, a onda je Ša počeo da zvoca Mioni Jovanović jer je rekla da je prošlo 13 dana.

A šta ti kao brojiš dane pa 13 dana - rekao je Ša.

Ne brojim ja ništa - rekla je Miona.

A 13 dana kao. Osećam se ono ne znam kako da ti objasnim, ono logika - rekao je Ša.

Aneli, Matora, Žana i Vanja došle do dveta mudrosti kako bi potražile zadatak.

Dobro veče drvence, idemo zagrljaj, da li da odem po pesmicu koju mi je Janjuš napisao pa da mi to odrepujemo i odigramo.

Aneli ako imaš mu*a otići ćeš na žurku i pred svima na mikrofon to odrecitovati - rekla je Matora.

Ma nema šanse, jel ste normalni, ubiće me Janjuš, znam kako diše čovek, reći će da sve radim zbog nagrade, samo ću svađu imati sa njim. Evo drvence će me shvatiti, jel tako? -dodala je Aneli.

Jel mogu da otpevam Romale, Romali u diskoteci ili ovde Janjuševu pesmicu da odrepujem? -pitala je Aneli.

Aneli Ahmić, Matora, Žana Omnia i Vanaj Živić predložile su Drvetu mudrosti da izvedu numeru "Romale, romali" od Ane Nikolić tako što će Aneli pevati, a njih tri će joj biti igračice.

Po završetku izvedbe Sandre Afrike one su se popele na binu i zapalile podijum, a sve oči bile su uprte u njih.

Anita je smišljala način da omekša Anđela kako bi se desio poljubac ili nešto više.

Nije mi Anđelo nešto opušten večeras ne znam šta mu je -rekla je Anita.

Biće opušteniji večeras u izolaciji, kad budete legli -dodao je Majčica.

Ma neću ja mnogo da pijem večeras, nešto sam umoran -dodao je Anđelo.

Ma ko se to zaljubio sad bi od sreće popio', napila bih i tebe da mogu ali to malo teže još uvek, tek je utorak samo polako -rekla je Anita.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ušli su u sukob jer ga je tokom ljubljenja grizla što mu je smetalo.

Što me grizeš šta ti je, znaš da me boli - rekao je Bebica.

Treba da igraš sa svojom devojkom. Šta pričaš - rekla je Teodora.

Moraš da naučiš kako da se ponašaš, nauči da budeš normalna i ne budeš nadmena. Te tvoje frustracije i kompleksi, ti si pobednik toga - rekao je Bebica.

To je tvoje mišljenje - rekla je Teodora.

Miljana i Maja odlučile su da od Drveta mudrosti zatraže zadatak, kako bi dobile nagradu.

Imamo jednu ponudu za tebe drvence, da pređemo na stvar, ako možemo na bini da imamo jedan performans, da nastupamo uz pesmu 'Ajde sestro daj ga noćas meni' da bude performans u fulu a ti drvence da nam daš flašu vina i paklicu cigareta -rekla je Maja

Daćemo sve od sebe, imaćemo haos performans, dve pesme ćemo izvesti, čak i Gocinu pesmu pošto smo donekle u rodu pa mogu ja da budem Goca Tržan -dodala je Miljana

Nakon što su videle da su Vanja, Žana, Matora i Aneli Ahmić izvele numeru "Romale, romali" kao zadatak od Drveta mudrosti, Maja Marinković i Miljana Kulić odlučile su da predlože Drvetu mudrosti da urade isto, samo sa pesmom "Pozovi ga ti".

Drvo je odobrilo zadatak i one su otpevale pesmu Goce Tržan i Sandre Afrike, a onda su odlučile da počaste ukućane Elite još jednom izvedbom, a to je pesma "Da li me vara sa tobom".

Nenad Aleksić Ša više nije znao kako da dočara Mioni Jovanović da mu je posebna, pa je izjavio da bi joj dao sve, pa čak i bubreg.

Ja bih tebi dao bubreg. Ne tražiš mi ni Roleks od 20 hiljada... Kažu ja galantan, ja dam lagano 400 hiljada, on kao kupiću ti, ja kupim - rekao je Ša.

Anita Stanojlović igrala je pored Anđela Rankovića i s vremena na vreme bacala pogled na Matoru koja je zbog njenog ponašanja plakala u naručju Milene Kačavende.

Prestrani, nije zaslužila - rekla je Aneli upkalanoj Matoroj koja je pevala:

Budi lep budi jak, za sve druge mrak i nemoj da me brukaš.

Miljana Kulić nije odustajala od namere da se uvuče u krevet Lazara Čolića Zole.

Dođi malo da te zagrlim, nije mi dobro -rekla je Miljana.

Ne znam zašto se ovoliko ponižavaš kad sam rekao da ne želim da spavam sa tobom, imaš prava da me maltretiraš ali ja sad odlazim odavde - dodao je Zola.

Gde si pošao? Neću da te pustim sada, ima ovde da ležim celu noć, ti ostani ovde, neću imati sa tobom nikakvu komunikaciju, sad spavaj ali moraćemo ovo da rešimo -dodala je Miljana.

Pevačica Sandra Afrika definitivno je ove noći bila na visini zadatka, jer učesnici Elite nisu prestajali da se vesele uz njen repertoar. Tako je uz njenu izvedbu pesme "Ne pitaj" i "Ti mene ne voliš" Jovana Tomić Matora izgubila kontrolu nad svojim emocijama i suzama potopila diskoteku u kojoj su se Anita Stanojlović i Anđelo Ranković veselili.

Matora nije mogla da se suzdržava da se ne rasplače dok je uz Sandrin glas posmatrala Anitu kako sija pored njenog nekadašnjeg prijatelja Anđela.

Anita i Slađa Blinda napravile pometnju na žurci. Zaigrale uz najpopularnije hitove a muškarci nisu ostali ravnodušni.

Munjez i Terza nisu ostali imuni na njihovo vrelo izdanje pa su prišli i zaigrali sa njima.

Marko Đedović posavetovao je Matoru da se osveti Aniti Stanojlović tako što je imati kombinaciju sa Slađom Poršelinom Lazić.

Iz*ebi Poršelinu i noga u du*e - rekao je Marko.

Izblamirala sam se najstrašnije što sam oženila ovu - rekla je Matora.

Ja ti pričam sve vreme, džaba. Niko nije lud, samo ti - rekao je Marko.

Nakon što je Sandra Afrika završila sa nastupom u Eliti, scenu je preuzeo svima dobro poznat DJ Neba koji uvek obraduje učesnike Elite najnovijim hitovima i razmrda ih u potpunosti.

Dario Radomirović je u ranim jutarnjim časovima kitio Saru Šljivar stavljajući joj po 10 dinara u dekolte, dok je Stefani Grujić po ko zna koji put izmamila poglede kako muškaraca, tako i žena svojim tverkovanjem prilikom kog joj se video donji veš.

Jovana Tomić Matora nije mogla da ne primeti nikad otvorenije ponašanje svoje bivše supruge Anite Stanojlović na žurki. Jovana je bila u šoku šta je dopustila sebi da oženi, pa je zajedno sa Vanjom i drugaricama kometnarisala njeno ponašanje.

Dok je Anita lomila kukove i uvijala se sa Slađom Poršelinom, Matora i Vanja su simulirale oralni se*s i komentarisale kako Anita doslovno moli Anđela Rankovića za se*s.

Anita ne može da shvati Jovaninu potrebu da kažnjava sebe, ne razume na koji način je isprovocirala.

Matora je rešila da sikine ono za tebe, tamo gde ima istetovirano - rekla je Malivuk.

Ne zanima me pravo da ti kažem za nju, neka radi šta oće - odgovorila je Anita.

Jel neka svađa bila tamo sa Matorom? Učinilo mi se da ste se svađale - pitao je Janjuš.

Nismo, ne pričamo mi uopšte - rekla je Anita.

Maja Marinković sedela je sa Borom Terzićem i ubeđivala ga da joj isplete kikice, a on joj je objašnjavao da ne zna kako, te je ona uposlila Nemanju Gačića da ga poduči.

Nemanja joj je pleo pletenice, a Terza se sve vreme smeškao i učio kako da sledeći put može on da joj napravi frizuru.

Milica Veličković je iz ćoška posmatrala Terzino ponašanje, pa mu je očitala lekciju.

Šta radiš to majmune, je l' ti smešno - rekla je Milica.

Jeste - rekao je Terza.

Neka ti bude smešno. Kakva kika, čija kika bre - rekla je Milica.

Maja i Anđelo ušli u raspravu zbog toga što je ona sve ljude koji su igrali pored nje nazvala budalama.

Ne prija mi društvo ovde, ne mogu da sedim, rekla si da je dvadeset idiota igralo pored tebe -rekao je Anđelo

Ja ću ovo da shvatim lično, ne znam šta je problem. Ja sam samo rekla da želim da igram sama, ne vidim se u ogledalo, baš su me nervirali svi večeras. Onda sam se popela na sto od muke i počela da igram. Žurka je moj izduvni ventil, ne volim da mi niko ometa auru -opravdala se Maja

Bojana Pavlović i Stefani Grujić su se u ranim jutarnjim časovima pokačile oko buke u spavaćoj sobi.

Ja se ne j*em - rekla je Stefani.

Ali te je*e, to je razlika - rekla je Bojana.

Možda bi ti to volela ali argumente nemaš - rekla je Stefani.

Anita i Anđelo razgovaraju o svom odnosu u izolaciji.

Volim ja otvorenu i direktnu komunikaciju, ali za sad je bolje ovako, nije još vreme da se bilo šta uradi -rekao je Anđelo.

Ja možda ovako delujem luda ali sam jako stidljiva da započnem nešto prva. Nema šanse da se naljutim nešto na tebe, ti kad dođeš tako i pogledaš me ja ti sve oprostim -rekla je Anita.

Voleo bih da sam studirao psihologiju pošto volim da procenjujem ljude -dodao je Anđelo.

Nenad Aleksić Ša procvetao je otkako se zvaničn smuvao sa Mionom Jovanović, mada ne krije da bi sve bilo mnogo bolje kad bi imali intimne odnose.

Njegova 20 godina mlađa devojka se večito ograđivala od te ideje, međutim ovog jutra izgleda da su im kočnice popustile više nego obično. Njih dvoje su razmenjivali intimne dodire, poljupce i šarali jedno drugom rukama po telu, te se činilo da ga je ispipala u predelu međunožja, pa su se potom i prevrtali tako da je on bio na njoj.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić odlučili su da se opuste, te su odlučili da ih erupcija strasti ponese.

Dok su ostali učesnici spavali, oni su se odlučili ipak za ''jutarnje razgibavanje'', koje je popilično potrajalo.

Autor: S.Z.