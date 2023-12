'NISAM VIDEO TOLIKO NOVCA ZA 55 GODINA' Hrvatski muzičar porovorio o Aleksandri Prijović pa otkrio kako gleda na NJENE PESME!

Oduševila ga!

Hrvatski muzičar Zlatko Pejaković, najpoznatiji po čuvenim hitovima "Čerge" i "Ove noći jedna žena", prisutan je na sceni više od pola veka i snimio je 30 albuma, ali ističe da fenomen poput Aleksandre Prijović do sada nije video.

- Aleksandra je iza sebe imala vrlo mnogo novca. Mi samo možemo sanjati taj novac, i ja sa svima njima. U ovih mojih 55 godina, koliko sam na sceni, nisam video toliko novca u jednom danu - rekao je on

Kaže da je čuo jednu Aleksandrinu pesmu.

- Čuo sam samo jednu pesmu, ima dobre 'groovove', ima dobre pesme u pismu, ali ovako, opet je to isto kao i sve ostalo. Imamo puno takvih, to je njihova pokora, da svako peva isto - iskreno je rekao Pejaković.

Pejaković je nastupio na popularnim "Noćima Hrvatske" u Frankfurtu, na kojima je takođe bilo reči o Priji, iako je nedelju dana pre toga održala poslednji, peti koncert nekoliko hiljada kilometara dalje - u Zagrebu.

Mladen Grdović je tom prilikom Prijin uspeh okarakterisao kao "čudo", a istakao je i da to nije hteo da kaže jer je prijatelj Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

- Pet koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni?! Meni je to čudno... Reči nisam rekao jer sam sa Brenom i Bobom prijatelj i to odavno. I vidim da to deca pevaju... To, i da kupiš karte i da ih deliš, opet bi se saznalo. Znači, nije to. Odakle je krenulo, niko ništa ne govori - razmišljao je glasno Mladen Grdović nakon svog nastupa, pisala je "Slobodna Dalmacija".

Autor: pink.rs