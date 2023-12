Žestoko oplela!

Od kako Jovana Tomić Matora saznala za dopisivanja Anite Stanojlović na dan njihove svadbe sa tiktokerkom Mateom Car, ona je stavila tačku na brak sa Anitom, a umeđuvremenu je u Elitu ušao Anđelo Ranković na kojeg je Anita odmah bacila oko, te svi očekuju dan kada će njih dvoje uploviti u ljubavni odnos.

Kako su sukobi između Matore i Anite sve redovniji za Pink.rs se juče oglasila Anitina majka Angelina.

Ona smatra da Matora još dugo njenu ćerku neće ostaviti na miru, već da će joj zagorčati boravak u "Eliti", pa je zbog toga opela po Matoroj ali i po njenim roditeljima.

Meni je to ovo smešno zaista, kad čujem da je Anita nju tipovala, pa još kad pomenu mene prekrstim se, uporno ljudi o tipovanju i novcu... Evo, da pitam vas, šta to Matora poseduje, koje nekretnine i koji novac, pa je Anita nju tipovala zbog koristi i novca?! Poseduje jednosoban stančić, ona da ima tolike pare ne bi joj roditelji živeli kako žive! Ovim putem se izvinjavam njima, ali itekako su pljuvali njeni roditelji po Aniti i po meni, tako da neću se više suzdržavati samo, iznosim svoje mišljenje - kao što je njen tata izneo svoje i mene nazvao kako me nazvao, umesto da savije glavu i ćuti, da ne komentariše druge jer mu je ćerka dno dna, ona daje sebi za pravo da pljuje po nekom kog ne poznaje i vidim ponosi se ćerkom lezbačom, užas.

To je veoma zasmetalo Ermini Pašović, Matorinoj prijateljici koja se oglasila na svom Instagramu i raspalila po Angelini kao nikada do sada:

- Ti si našla da komentarišše ljude poput Matorinih roditelja?! Kao prvo kada uzmeš njihovo ima treba iz poštovanja da ustaneš i glavu spustiš i tražiš odobrenje da ih spomeneš sa tvojim poganim ustima koja ti služe isključivo za punjenje genitalijskih tečnosti! Ti ljudi su pošteni, kulturni i čestiti, sve ono što ti i tvojih narednih 50 generacija neće biti jer nisu imali od koga da nauče! - započela je Ermina pa dodala:

- Ovako draga gospođo Anitin inkubatoru, da ti ja sada nešto objasnim. Ti kažeš da se njeni roditelji jedino mogu ponositi je jer je Matora lezbijka, a izvini čime se ti ponosiš?! Sa ćerkom koja ima veću kilometražu na donjoj gospođi, nego golf kec i to brojim do osamnaeste godine. Na ćerku koja je pristala na istopolni brak?! Jer je skontala da je "lezbijka" ah ne, izvini ona nije to! Ti možeš da budeš ponosna na tvoju ku*avelu, prevaranta, koja je glumila da jeste radi koristi, ali znaš šta. Ja Anitu mne krivi, niti sam je ikada krivila, kada vidim kKO JU JE RODIO I ODGAJIO, sve mi je jasno! Ona je ipak jako dobro ispala, i "MAJKU" kojoj su joj momci po zatvoru....a još si majka koja je ljubomorna na svoje vlastito dete jer je mlada i zgodna, a pored toga i sposoobnija od majke MONSTRUMA koji neće bez finansijske nadoknade da čuva svoje unuče. - nastavila je Ermina.

- Tvoja genetika treba da se zabranu zakonom i svako razmnožavanje treba biti osuđeno smrtnom kaznom! Jado jadna! Budeš li još jednom uzela Hranislava ili Anku u usta ta tvoja šugava, tek ću se onda pozabaviti tobom i izneti sve što znam o tebi i tvojim je*ačima. Pustila sam te da laprdađš, ali svu meru su pravazišla komentarisanjem njih! Eh sada kada ti se ja nakačim na grbaču, poželećeš da te je majka abortirala - završila je Ermina.

