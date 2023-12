ODREŠIO KESU! Jovani Jeremić NOVI DEČKO kupio torbu od 2.500 EVRA, ali njene želje su mnogo VEĆE: Hoću kuću sa bazenom! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić je nedavno priznala da je u vezi sa bogatim biznismenom Draganom Stankovićem, te ne krije koliko je zaljubljena i srećna.

Jovanu novi partner često iznenađuje poklonima, te je za Novu godinu dobila zlatnu "Dolce & Gabbana" torbu koja košta 2.500 evra i, kako ona tvrdi, ne postoji osoba u Srbiji koja pored nje još poseduje taj model torbe.

- To mi je Dragan poklonio. Inače, ja u životu ne bih dala tolike pare za tašnu. To on kupuje. On je sam došao, rekao da mi je to poklon za Novu godinu. Jedna jedina u Srbiji je bila zlatna "Dolce & Gabbana". Polomio se čovek dok mi je to našao. To mi je poklonio za Novu godinu, ja se nešto mislim u sebi, biće još deset tašni do Nove godine - rekla je Jovana.

Jovana je otkrila i čime je zaslužila ovakve poklone, ali i šta joj se dopada kod Dragana.

- Moraš da budeš mnogo dobar čovek. Meni se na njemu sve sviđa. Volim njegove usne, volim njegov pogled, volim njegove oči, njegovo čelo, stopala, prste, leđa, ja sve to ljubim, ja sve to volim. Da sam želela da nacrtam čoveka kao što je Dragan, ne bih uspela - rekla je voditeljka.

Jovana je ispričala i kako želi da izgleda njena budućnost.

- Ja se nikada neću udati za tipa, koji ne može da mi ponudi više nego što ja imam. Apsolutno od želja imam, veliku kuću na Dedinju sa bazenom, da ja mogu sve da imam u toj kući i svoju saunu i svoju teretanu i svoje spa kupatilo. Moram da imam državu u državi, grad u svojoj kući. Ja ne želim da izlazim iz kuće, hoću da mi sve tu bude. Hoću u tom nekom periodu života koji sledi da se posvetim maksimalno radu na televiziji - istakla je Jovana za Blic.

Podsetimo, Jovana je istakla tokom gostovanja u emisiji Amidži šou da bi volela da sinovi njenog dečka Dragana Stankovića progovore o njihovom odnosu, da ne bi bilo da ona samu sebe hvali.

- Bilo bi dobro da oni to kažu, jer izgleda kao da se hvalim sama, ali stvarno su me prihvatili fenomenalno, kao da sam stalni član porodice, što sada i jesam. Mnogo ih volim - rekla je Jovana.

Ognjen Amidžić ju je upitao i da li će biti svadbe, na šta mu je Jeremićeva odgovorila:

- Za mene je Ognjen Amidžić uvek bio talija, kad god sam došla. Tu sam pustila korenje, tako je bilo kad sam došla na Pink, a verujem, pošto sam izabrala tvoju emisiju da prvi put pričam o svojoj ljubavi, da će to biti to!

Jovana je istakla i da je upoznala novog dečka sa bivšim mužem Vojislavom Miloševićem sa kojim ima ćerku Leu. Kako voditeljka kaže, bivši i sadašnji odlično se slažu.

- Hoću da mu rodim sina. To nije isključeno, drugo dete ću roditi samo muškarcu kojeg volim. Upoznala sam ga i sa bivšim suprugom Vojom. Poštuju se i Voja je rekao da je on fenomenalan, i da je prezadovoljan Draganom - rekla je Jeremićeva.

Autor: N. Ž.