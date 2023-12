NJEGA VOLE MOJA TETKA I BABA: Desingerica pobesneo kada je saznao da tinejdžeri žele ČOLU ZA DOČEK! Šokiran saznanjem: O ČEMU TI PRIČAŠ BAJO?!

"O ČEMU PRIČAŠ TI BAJO?! NJEGA VOLI MOJA BABA" Desingerica pobesneo kad je saznao da tinejdžeri žele da slušaju Čolu za doček!

Kontroverzni reper Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica, nedavno je gostovao u jednoj emisiji i svojim stavovima i reakcijom o najvećoj balkanskoj zvezdi Zdravku Čoliću iznenadio izjavama.

Naime, reper je saznao da je čak 8,6 odsto srednjoškolaca koji su učestvovali u anketi "Ko treba da nastupa ispred Skupštine za doček Nove godine?" smatra da bi to trebalo da bude kontroverzni Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica.

Kontroverzni reper se našao na trećem mestu na listi, iza Zdravka Čolića i Aleksandre Prijović.

- Kakva anketa, liče? Sad je 2023. godina. O čemu ti pričaš, bajo? Čolić je legenda svog vremena i to je to. Hoćemo da idemo, bajo, po srednjim školama da radimo anketu, da vidimo ko je gas? Iza ovih brojki mora argumentovano da se stoji. Koje udruženje, koliko ljudi je učestvovalo, ko je merodavan za to? Nemam nekakve želje da pevam za doček. To bi svakako bilo nešto drugačije i ekstravagantnije sigurno. Ne možemo da poredimo današnju muziku, koju ja pravim, sa Čolićem. On ne pravi današnju modernu muziku, iako je legenda. Drugačije je vreme. Njega voli moja tetka i baba - poručio je Desingerica.

Inače, Desingerica od trenutka kada je kročio na scenu, ne prestaje da šokira javnost svojim postupcima. On je poznat po skandaloznim nastupima na kojima udara publiku patikom, poliva ih alkoholom i pokazuje bušne čarape, a nedavno se pojavio i snimak kako divlja po putu.

Njihovi nastupi su bili zabranjeni u pojedinim gradovima zbog skandaloznog ponašanja.



Autor: pink.rs