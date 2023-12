PREŽIVLJAVALA SAM TO TEŠKO: Aleksandra Mladenović nikad iskrenija o bolnom trenutku u svojoj karijeri! SADA JE SVE OTKRILA!

Nije joj bilo lako!

Mnogo javnih ličnosti doživelo je sajber nasilje, ali malo je onih koji su o tome otvoreno govorili. Međutim, pevačica Aleksandra Mladenović ogolila je dušu i progovorila o negativnim komentarima.

- Ja sam ranije čitala komentare i baš su me pogađali dok nisam sazrela i naučila da ne treba da me zanima. Doživela sam sajber nasilje, doživela sam to dok sam imala zdravstveni problem. Proživljavala sam to teško, ali me više ne pogađa- istakla je Mladenovićeva, a potom dodala:

- Sada ne čitam komentare, ali i kada ih vidim budem u fazonu „Super druže“. Neko mi je napisao nešto uvredljivo, pa sam mu rekla da njemu ne može ni hirurg da pomogne. Imam ja te momente kada odgovorim.

Ipak, kako i sama kaže, nakon nekoliko godina provedenih na estradi Aleksandra je naučila važnu lekciju te je danas, osude i mišljenja drugih ljudi, ne zanimaju ni najmanje.

- Sada mi je sve to zabavno, ne vređa me i ne pogađa. Naučila sam da ne treba da čitam sve to. Ali ljudi imaju predrasude. Oni misle da mi poznati ne idemo u wc, da ne spavamo, da ne jedemo. Svi smo mi ljudi, bili poznati ili ne. Mada tužno mi je i žalosno što po nama uvek idu drvlje i kamenje, a u stvari mi smo tu da pevamo i uveseljavamo narod. Radimo najlepši posao! Ne treba mi ništa da komentarišemo već samo da pevamo. Ne možeš da udovoljavaš ljudima - poručila je Aleksandra.

Autor: pink.rs