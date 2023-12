MELINA BATALILA HARISA?! Zbog ovog poteza Džinovićeve žene usijale se mreže: Uvek postoji neki drugi muškarac zbog kojeg ti...

Šok!

Melina Džinović, kreatorka i supruga folk pevača Harisa Džinovića svojom novom objavom na Instagramu podstakla je sve na razmišljanje.

Naime, ona je podelila citat Sanje Marinković iz jedne emisije u kom je izrečeno sledeće:

- Uvek postoji neki muškaraca zbog kojeg ti srce brže zakuca. Postoji. Ali bih ja volela da se pojavi neko da nam kuca u isto vreme na pravi način - kazala je Marinkovićeva, a čije je reči Melina Džinović podelila na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, Haris je nedavno ispričao, da on voli da mu sve bude cakum pakum sređeno, a to je šokiralo njegovu sadašnju suprugu Melinu, kada su tek počeli da se zabavljaju.

- Kad je Melina došla prvi put kod mene u trenucima kad smo se zabavljali, žena je bila u šoku jer nije mogla da veruje da živim sam. Sve je bilo sređeno i pod konac u stanu, sve je na krevetima bilo zategnuto do tančina, pa je mislila da je lažem i da sa mnom živi neka žena koju krijem. Mislila je da nema šanse da ja to sve sređujem i peglam. Posle joj je bilo jasnije ko sam. Tad je počela da tumba po stvarima u stanu ne bi li našla neku žensku stvar, nešto što će da ukaže na to da pored nje postoji još neka žena u mom životu, ali nije našla nijedan trag! Kasnije je videla koliko je sati i shvatila je da sam stvarno takav - tvrdio je nedavno Džinović i dodaje da je zbog svega imao problem i s kućnom pomoćnicom jer mu je premeštala garderobu:

- U tom periodu imao sam probleme sa spremačicom koja mi je dolazila jer mi je prevrtala stvari po stanu, pa složi drugačije i nisam mogao da nađem sve što mi treba. Najviše principa imam ipak u pevanju. Danas svako može da uzme mikrofon u ruke, ali nema svako talenat. Imamo mnogo zvezda, ali vrlo malo pevača. Nije pevanje samo biti u intonaciji, postoji čitav niz toga šta mora da se ispoštuje, međutim, muzika se danas više gleda nego što se sluša, pa se sve izmenilo.

Autor: Pink.rs