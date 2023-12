Sukob sestara Kovač, Aleksandre i Kristine, rasplamsao se 2014. godine, a one su tada otkrile da je netrpeljivost među njima zapravo počela mnogo ranije.

Kantautorke i rođene sestre Aleksandra i Kristina Kovač devedesetih godina prošlog veka osnovale su muzičku grupu "K2" koja je bila jedna od najpopularnijih u regionu, ali su 1998. godine odlučile da se raziđu i da svaka samostalno nastavi da gradi svoj put. Osim poslovno, tada su se, kako su kasnije otkrile, razišle i privatno, a o tome da nisu u dobrim odnosima javnost je počela da bruji 2014. godine, kada je Kristina na Fejsbuku objavila otvoreno pismo u kom je navela da ju je Aleksandrin partner, muzički producent i kompozitor Roman Goršek, napao, a da sestra tom prilikom nije stala uz nju.

- To što je izrečeno od strane partnera moje rođene sestre bilo je skandalozno i neprijatno za čitanje.Prvi put me je javno pljuvao kada je Nina (Radojičić, prim. aut.) pevala pesmu 'Čaroban' na takmičenju za našeg predstavnika na Evrosongu, a pevala je i Aleksandra svoju numeru 'Idemo dalje'. Neću ulaziti u sitne detalje, ali oni koji me znaju svesni su tuge i problema koji su već godinama vezani za moj odnos sa nekada najbližom sestrom na svetu. Koga i kakvog voli, to je njena stvar. Šta će sve za njega da učini, takođe. Ali činjenica da njen životni partner javno pljuje njenu rođenu sestru spada u njen odnos prema meni - napisala je tada Kristina, objasnivši da je svađa izbila oko hora Hardkorus, kad ju je Goršek napao, a starija sestra je nije odbranila.

- Ja znam da joj se ne sviđam. Ne sviđa joj se što sam rodila dete i zapustila talenat i karijeru. Prvo joj se nije svidelo što sam se udala, a onda što sam se razvela. Što sam se ugojila... Moje dete otkako se rodilo pet godina skoro da nije imalo tetku, pa je onda šest meseci imalo, pa je, koliko vidim, poslednjih dana skoro nema. Oni koji me dobro poznaju su vrlo svesni tuge s kojom proživljavam sve probleme koje već godinama ima moj odnos sa Aleksandrom, nekada davno, najbližom sestrom i osobom na svetu. Ja sam najbližu sestru izgubila pre 20 godina. Aleksandra je mene izgubila danas- zaključila je tada Kristina Kovač u svom pismu.

Kako se pisalo, porodica Kovač nije podržala iznošenje privatnih dešavanja u javnost, a nakon Kristine ovim podovom oglasila se i Aleksandra.

- Moja sestra Kristina i ja smo našu poslovnu saradnju prekinule davne 1998. godine, nakon izdavanja dva "K2" albuma u Srbiji, kojom smo postavile nove muzičke standarde u ovoj zemlji. Posle toga naši putevi se razilaze, kako poslovno, tako i privatno. Tokom godina smo se razvijale kao pojedinci koji imaju potpuno različita interesovanja, nazore i ambicije, i retko smo bile u kontaktu, baš iz tih razloga. Moja sestra Kristina vodi svoj život, odrasla je osoba, odgovorna za svoje akcije i reči. Volim je i uvek ću je voleti, ali nas dve odavno ne razmišljamo, živimo i komuniciramo na isti način, i molim medije da to od sada pa nadalje uvaže - poručila je jednom prilikom Aleksandra Kovač.

Nakon majke, tekstopisca Spomenke Kovač koja je preminula 2005. godine, Aleksandra, Kristina i njihova najmlađa sestra Anja u septembru prošle godine ostale su i bez oca, kompozitora Kornelija Kovača. Mnogi su pomislili da će tuga i bol ponovo ujediniti posvađane sestre, ali to se ipak nije desilo.

Autor: Pink.rs