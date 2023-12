Aktuelna dešavanja u "Eliti" definitivno drmaju domaću javnost i sami učesnici rijalitija intrigiraju medije, te tako se često nekadašjni učesnici "Zadruge" oglašavaju, kako bi prokomentarisali ono što se događa u "Eliti".

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Milicom Veselinović, bivšom učesnicom pete i šeste sezone "Zadruge", koja se za naš portal osvrnula na sva aktuelna dešavanja u "Eliti", ali i na dešavanja u svom privatnom životu.

Milice nema te, gde si nestala?

- Tu sam ja, svuda sam ja pomalo, prija mi da se povučem i odem od svega ovoga. Prijala mi je pauza, jedna pauza. Punim baterije.

I dalje se komentariše tvoje obraćanje Mensuru Ajdarpašiću, tvom bivšem dečku, preko Drveta mudrosti. On je od tada dodatno utihnuo, da li si ti možda zaslužna, u smislu da si ga poremetila?

- Ja se time ne bavim, ni Mensurom ni tom pričom, ne zanima me to, želim da stavim tačku na svaku priču koju sam ikada imala i da se fokusraim na sebe. Svi komentarišu da je on utihnuo od kada sam ja bila Drvo mudrosti, itekako je on provalio da sam to ja. Ja sam to za "Bao" u "Narod pita" spomenula, meni niko nije verovao, uverili su se svi, tako da sam ja s tim završila. Tog trenutka sam stavila tačku na sve to...Da, lakše mi je, jer mi je bilo krivo, ne samo za tu situaciju vezano za njega, jer da bih ja nekoga zaštitila, uvek ispadam donja. Ne želim više: "Milica laže, petlja...", a ja sve vreme ćutim, da bi eto neko bio zaštićen, da neko ne bi bio osuđen i stvarno mi je lakše.

Maja je sinoć tokom komentarisanja njene veze sa Markom Markovićem, rekla je: "Ja sam htela da rasteram taj kokošinjac, to Milka, Anita i Ana truleks" i opet si ti "Milka".

- Dobro, Maja je malo isfrustrirana, ne komentarišem je, ona je isfrustrirana jer ona mene komentariše, a ja nju ne...Još ne mogu da sumiram njeno učešće, otom potom, videćemo, ima dana za megdana.

Kako komentarišeš odnos Anđela Rankovića i Anite Stanojlović?

- A šta, Anđelo je Kristijan Grej?! Ne komentarišem, očekivano, ja sam sve to pričala. Kada sam saznala da ulaze Matora i Anita, ja sam rekla da je prva stvar koja će se desiti ili će Anita da prevari Matoru u rijalitiju ili će da stigne nešto da je uradili ovo ili ono. Desilo se da je saznala, eto, prevarena u nekom smislu, nakon toga je ušao Anđelo. On je meni neko bez energije, mi nismo nu dobrim odnosima, imali smo konflikte, totalno mi je nezanimljivo i isfurana priča.

Anitu si upoznala u "Zadruzi 6" i tada ste bile u dobrim odnosima, ali ste imale i sukobe. Kakvo sada mišljenje imaš o njoj posle svega što se saznalo?

- Ja negde i dok smo bile dobre ja sam pričala za Anitu kakva je ona. Ja sam to rekla i pred kraj sezone rijalitija da nju zanima samo Matorin džep. Sve ono što sam iskomentarisala kao i za Janjuša i Aneli i učesnike na početku, sve je sada tako i drago mi je što sam ispala u pravu...Napravila sam pauzu i imam neku drugu percepciju. Sve ono što sam rekla je tako na kraju ispalo, drago mi je što sam stvarno sazrela i da ono što sam mislila da je ljubav, nije ljubav. Kao što i sada mogu da pretpostavim neke situacije.

Kako komentarišeš odnos Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović?! Njegova i dalje zakonita supruga je isto kao i ti, na tiktoku, je l' ste igrali mečeve?

- Nismo igrali mečeve, trebali smo Šaki i ja, ali se nismo poklopili u vremenu. Ša je uvek bio okej prema meni, nije me hvalio, ali me nije ni kudio. Ja stvarno nisam upućena, znam da su oni u nekoj vezi, vidim hoće opet neki "tobogan", ništa ne kapiram. Tamo nema ljubavi.

Rekla si da si dobila prsten na vrata i onaj poklon je stigao u Šimanovce, ko je taj potajni udvarač, šta se dešava?

- Ja nikada nisam saznala ko je to, ali saznala sam da nije Srbija, tu smo. Piše jedan grad u...U Bosni. Ja poštujem, volim, ko god da je, hvala.

Šta bi poručila Mensuru da možeš?

- Ništa, apsolutno ništa, ne doživljavam ga. Na ulici ne da ne bih ni prošla, prešla bih ulicu kada bih ga videla. U rijalitiju ga ne bih doživljavala kao nikoga ove sezone...Đedović standardno igra, Kačavenda počela kao nešto da komentariše, manula se priče o Ani Ćurčić. Jedna Bojana i još neko realno komentariše, to mi se sviđa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić