Javnost je juče potresao video snimak bivše zadrugarke Rade Vasić kada je objavila na drutšvenoj mreži tiktok video bez kose, otkrivši da je imala veoma važnu životnu bitku, a to je bitka protiv karcinoma dojke.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Radom Vasić, koja nam je do detalja otkrila kako je izgledala njena borba, kako je otkrila, kao i kako se trenutno oseća ona, kao i njen suprug Rade, za kog je još pre nekoliko meseci otkrila da ide svakodnevno na dijalize jer su mu, kako kaže, otkazala oba bubrega.

Na samom početku razgovora, upitali smo je kada je krenula njena borba sa ovom opakom bolešću, kao i kako se tada osećala.

- To je krenulo pre osam meseci, možda je pre, ali sam tada otkrila. Nisam sumnjala na tu bolest, ja sam sumnjala sam da imam reumu i te bolove, tako sam mislila ja. Kupovala sam tablete protiv bolova, a onda je naglo počelo da sam malaksala, da imam temperaturu i krenuli su onda sve veći i veći bolovi. Osetila sam da imam "jaje" u dojki, tolika je veličina bila. Deca su me naterala, počela su da plaču i vikala su mi: "Mama moraš da ideš kod lekara", ja sam rekla: "Hajde da idem, da ne sekiram decu". Kada sam otišla, lekari su mi rekli da imam rak dojke. Operaciju sam imala odmah drugi dan, e sada idem na ove hemioterapije, tako se borim. Za sada je u jednoj, ali mi kaže da će da vide, da ne budu metastaze. Primala sam prvo ove četiri, velike, hemioterapije, a sada primam 12 ove druge do marta, a onda izlazim na Konzilijum, pa onda dalje idem, ne znam šta me još čeka. To je dugi proces, e sada, kako mi Bog da - rekla je Rada, a kada smo je pitali kako se osećala kada je saznala da ima karcinom dojke, dodala je:

Znaš kako mi je bilo?! Prvo sama nisam verovala i kada mi je rekao doktor da moram smesta na operaciju, kada sam izašla napolje i pogledala Anu, rekla sam: "Sine, mama ima rak". Tada sam počela da se tresem i da plačem, a kada sam videla Anu pored mene i da je dete počelo da plače, da me gleda i da mi kaže da moram da se operišem, da budem radi njih jaka i da priča: "Molim te, budi radi nas jaka". Jaka sam, ali mi je žao kada me mole da budem jaka. Pa se deca mole za moje zdravlje, za Radetovo, Rade mi je isto u kritičnom stanju, bubrezi mu otkazali, ide na dijalizu, on teško ide, nema bubreg. Bila bih zahvalna da bilo ko pomogne mom Radetu. Znaš kako je kod nas, težak život, nema se para. Sav je u flasterima, noga, vrat, ruka, kažem ti najiskrenije, meni se okreće u glavu kao da ću da se onesvestim - zaplakala je Rada.

Kada je reč o tome kako se trenutno oseća, Rada nam ističe da već dva dana ima bolove, vrtoglavicu, te i da često samu sebe hrabri u ovim situacijama.

- Ja dva dana imam bolove, vrtoglavicu, malaksalost, ne mogu da podignem, grudi me bole. Ustajem po kući, počistim, spremam, ja volim da mi je čisto. Opet nekako, ja sam jača sama sebi, sama sebi kažem: "Moram ovo da izdržim i da preguram zbog Radeta i dece", sama sebe hrabrim. Ako mi veruješ, poneki put mislim da nisam bolesna od toga. Kada mi je kosa opala, ušla sam u depresiju - ističe bivša zadrugarka.

Rada nam je ovom prilikom otkrila da je stanje njenog supruga Radeta jako loše, ali da iako ne sme da se brine u ovom stanju, ona to ne može s obzirom na to da su dugo zajedno i da se vole.

Loše je stanje, nije dobro ni kod njega ni kod mene, ja ne bih sada trebala da se nerviram i sekiram, ali ipak toliko godina smo moj muž i ja zajedno, kako da se ne sekiram za njega?! Ne sme mnogo da jede, mnogo tečnosti da pije, malo krvi, prima krv. Šta da ti kažem?! Sve najgore. Da sam zdrava, zaradila bih za Radeta...Želim svima zdravlje, ljubavi, para, ali nemaš ništa bolje od zdravlja. Ako nema zdravlja, nema ni para, a ako imaš para, kupićeš lek. Svaki lek moramo da kupimo - otkriva nam Rada, a kada smo je upitali za sinoćnji lajv sa Branislavom Radonićem Brendonom, ona kaže:

- Brendon me je iznenadio što je plakao, a svi znamo kakav je Brendon i kada je on zaplakao, jao oduševio me je. Bilo mi je žao, rekla sam mu: "Nemoj molim te da plačeš", stvarno me je oduševio. Biću sada svaki dan na tiktoku, da pričam, bolje da pričam, to mi je zbog zdravlja bolje, a ne da idem u krevet, nikakve koristi nema - zaključila je Rada za Pink.rs

Autor: N. Žugić