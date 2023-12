DRAGOJEVIĆ SE SKUĆIO! Ovo je njegov stan u centru Novog Sada! Za ovo luks ''gnezdo'' dao 500.000 EVRA! (FOTO)

Bogato!

Bivši rijaliti učesnik David Dragojević nedavno je kupio luksuzni apartman, a kako je nedavno otkrio planira uskoro useljenje.

Naime, David Dragojević je nedavno kupio stan u Novom Sadu i to za pola miliona evra. On je sada pokazao kako teku pripreme, i po svemu sudeći, uživaće u luksuzu i to sa stilom.

David je najpre pokazao spavaću sobu u kojoj su majstori postavljali veliki krevet, a potom i dnevnu u kojoj se prostirala velika ugaona garnitura. Takođe, kupatilo kao i ostale prostorije bile su u procesu pripreme.

David je nedavno progovorio o svom stanu te otkrio da se nada da će se useliti do Nove Godine.

Stan je prelep, u Novom Sadu, do Nove Godine se nadam da ću se useliti, pa da slavimo tamo, otkrio je David.

Podsetimo, devojka Davida Dragojevića, Tamara, je iz Ulcinja, a bila je i sa dečkom koji je bio dobar Davidov drugar.

Autor: Pink.rs