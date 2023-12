GOCINE KOMŠIJE RAZVEZALE JEZIK, PA UDARILE NA MAJKU I SINA! Nisu štedeli reči: Evo šta su sve ispričali o Mirku Šijanu!

Goca Božinovska ima burnu prošlost, ali važi za porodičnu ženu koja je svoju decu usmerila i "isterala" na pravi put, a da joj nije bilo lako govore činjenice o njenom sinu Mirku Šijanu.

Mirko Šijan u medijima uglavnom bio deo priča zbog romansi sa poznatim pevačicama, ali i zbog raznih problema. O tome je često govorila u javnosti i sama Goca Božinovska, koja izgleda konačno može da odahne.

- Mnogo je on njoj problema pravio, godinama se nervirala a nije imala mušku figuru u kući da ga smiri. Mislim da je odahnula kada se oženio, snajka ga je smirila svetski. Znate kako, došla je beba i mora se zaraditi novac. Goca radi, ali ne može da radi za sve u kući. Mirko je imao neke sitne posliće koji nisu konstantni, zato sada lepo rade za Rodiće i sve je kako treba, kaže komšija Rade i dodaje:

- Zameriće mi ako kažem nešto što ne treba. Mirko je dete čiju energiju je trebalo pametno kanalisati, a Goca za to nije imala vremena. Dobro je sada ispao. Vidim ga da donosi namirnice i da uradi po dvorištu sve što treba.

U obližnjem kafiću kažu da ga ne viđaju često otkada se oženio i dobio dete.

- Vidim ih ponekad skupa kako šetaju, svrate da popiju kafu ali ranije je on ovde blejao satima. Naročito dok se zabavljao sa onom pevačicom Grujić Katarinom. Čini se da se unormalio. Što je i pametno. Druži se i dalje sa nekim momcima iz kraja, ali sada je prilično porodičan čovek.

Mnogi Mirka znaju kao sina Goce Božinovske o kojoj imaju samo reči hvale.

- Ona je žena lavica. U pola noći da joj pozvonite na vrata i tražite pomoć, pomogla bi vam. Ceo život je odgajala decu i snalazila se kako zna i ume, vodila ih je kod roditelja u Kraljevo ili Kragujevac i ne sećam se više gde tačno, da tamo budu dok ona nastupa kako bi zaradila novac, kaže komšinica.

Susedi kažu da su srećni što se Mirko smirio, samo zbog pevačice.

- On se javi u prolazu, ali stalno je ranije tu turirao autom, pojačavao muziku do daske, nekada me je bilo strah i da prođem pored te kuće kada okupi društvo. Danas je on druga priča i drago mi je zbog Goce, ona je zaslužila da malo odahne i živi bez brige. Dolazila joj je često Zlata Petrović, pa smo ih viđali u kraju kako kupuju po buticima i piju kafe, ali i rakiju, kroz osmeh kaže Denis.

Komšije kažu da Goca jako voli snajku i da je hvali na sva zvona.

- Kako i ne bi kada joj je sina dovela u red. Viđamo da dođu tu i Veljko i njegova žena, ali i Gocini prijatelji Rodići. Deluju sada kao prava domaćinska kuća, skladno. Ranije se nije znalo ko pije ko plaća, vika, dreka su se čuli iz dvorišta. Sada su svi skocentrisani na decu, to im je najveća radost. Bojana, snajka, izgleda kao avion. Povukla ga je da se uključi u biznis njenih roditelja.

