'SMUVALI SE NA GODIŠNJICU SMRTI NJEGOVE BAKE!' Sara Jo progovorila o upoznavanju momka, pa se dotakla SUKOBA sa jednim kolegom!

Sara i njen partner Žiga već duže vreme su u emotivnoj vezi i često se postavlja pitanje da li će njihov odnos prerasti u nešto još veće.

Sara Jo i plesaš iz Slovenije Žiga Sotlar, upoznali su se neočekivano, a njihova ljubav je planula isto tako neočekivano.

- Javio mi se sa preslatkom porukom, rekao mi je da voli i poštuje moj rad i da su on i njegova ekipa meni na raspolaganju ako mi trebaju plesači. Ušla sam mu tada na Instagram, videla sam koncerte sa Majom Berović i Natašom Bekvalac. Imala sam ga na umu. Posle nekog vremena smo oboje imali nastupe u Budvi, ukačili smo na Instagramu da smo na istom mestu i dogovorili smo se da se upoznamo. Tog dana mi se toliko nije izlazilo iz hotela. Izašla sam nenašminkana i poluosušene kose. Očarala me je njegova energija i zrelost, nisam to očekivala od muškarca mojih godina. Ubrzo nakon toga se desila naša prva saradnja i potpuno sam se raspametila - prisetila se Sara, koja pamti svaki detalj daljeg njihovog upoznavanja.

- Nekoliko nedelja kasnije smo planirali spot za pesmu "Kaži mi", tad mu je trajala priprema za koncert sa Natašom, a ujedno je i sa mnom na probe išao. U tom trenutku on ima devojku, ja imam momka. Na probama smo bili jako stidljivi, bio je dva metra od mene. Imala sam mnogo agresivniji pristup od njega, šalila sam se stalno, on je bio na distanci. Nekoliko meseci kasnije je prekinuo vezu, posle sam i ja raskinula i neka viša sila je ponovo želela da nas spoji. Radili smo neko plesno takmičenje u Sloveniji. Prepustili smo se čulima. Tada sam pomislila: "Ovaj čovek tako dobro miriše", pitala sam se da li imam leptiriće u stomaku jer ponovo plešem ili je to nešto više. Na početku smo se kontrolisali, nezgodno je, stalo nam je bilo da ostane dobra saradnja - istakla je pevačica, te se osvrnula na glavni deo priče.

- Bio je jako vezan za baku Lidiju, preko slike se vidi koliko je ta žena bila neverovatna, zavolela sam tu ženu samo preko priče. Pre nekoliko godina je ona preminula, kasnije smo shvatili da smo se smuvali na isti dan kada je ona otišla. Istog datuma ti je nešto oduzeto, ali ti je na kraju i dato. Žiga mi je bezbroj puta rekao koliko bih se sigurno svidela njegovoj baki, što mi je mnogo drago - rekla je Sara u podkastu "Poster", a potom se osvrnula i na sukob sa izvođačem Bubom Korelijem.

- Buba i kompanija su me više puta bockali i pravili fore na internetu. Čula sam i videla svašta nešto. Desi se njegov stori da li ja zaslužujem da budem na nastupu sa Marijom Šerifović za Novu godinu. Uvek naručujem istu hranu, to veče odlučim da naručim ćevape i došli su mi mali ćevapčići - rekla je i dodala:

- Snimila sam video sa tim ćevapom, nisam želela da se udubljujem u taj pakao, ali sam na kraju odlučila da to okačim i u životu nisam dobila toliko poruka kao tada. Nije ništa odgovorio, malo mi je bilo žao. Javio mi se nakon gostovanja na jednoj televiziji gde smo se dotakli toga, i snimio glasovnu u kojoj je imao lepe reči, ne bih da delim. Posle me je zapratio na Instagramu i ja njega. Sve je bilo vrlo spontano.

