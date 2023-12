Bez dlake na jeziku!

Voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi u večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su bivšeg zadrugara Miljana Vračevića.

Miljan je ovom prilikom prokomentarisao buran odnos Borislava Terzića Terze i Milice Veličković.

- Ma nema, Terza se prepalio na rijaliti. One psovke, njegove uvrede, video sam da komentariše nešto, loše je komentarisao Spasojevićku. On je trčao za njom, prao joj patike. Leteo oko nje i sada šta ona?! Meni je Milica top, laje, psuje, prava ona baraba. Ne folira se, iskrena je, a on je iskalkulisan. Pravi onaj propali fudbaler, ubili ga kompleksi. Mića mu psovao javno mater cele nedelje jer je stavio ovog Bokija krokodila.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.