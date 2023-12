'TAJ PRVI JU JE OŠAMARIO' Kuma Danice Maksimović otkriva koliko je partnera imala glumica: Treći je bio brak!

Glumica Danica Maksimović detinjstvo je provela u Aranđelovcu gde su joj se dogodile i prve ljubavi.

Kako ističu sugrađani poznate glumice, Danica Maksimović je oduvek bila lepa, a titula jedne od najlepših žena je pratila kroz ceo život.

O tome da li je glumica imala sreće kada je ljubav u pitanju priča njena kuma Nada.

- Pa, ja koliko se sećam, imala je tog Plekija, Časlava i sledeći je bio Todi za koga se i udala. Dve duge veze i treća je bila brak - kaže kuma.

Danica je kako kuma ističe oduvek želela da se bavi glumom.

- Ona je od uvek pričala da će da postane glumica. Od uvek je to pričala, kada je otišla da upiše fakultet, prvu godinu nije prošla, upisala je prava, završila godinu da na Pravnom fakultetu i sledeće godine je ponovo pokušala i primljena je. Inače, ostvarila je svoj san - kaže kuma Nada.

Iako je mlađa od Danice, Nada je kako nam je ispričala sa njom izlazila, zajedno su bili i na rođendanima i zabavama, pa se tako seća i prvih simpatija i mnogih događaja iz mladosti koje u obeležile glumičin život.

- Prvi dečko joj se zvao Pleki, nadimka se sećam, iako sam bila klinka, pošto tako kada su zabave, rođendani i ja sam bila tu među njima. Četiri godine su se zabavljali, to je bila velika ljubav, on je Danu ako je i sada živi, ja ne znam da li je još uvek on živ, možda jeste, ja mislim da je on nikad nije preboleo, mnogo je voleo - kaže kuma i priseća se kada je upravo tog čoveka kasnije srela:

- Desilo se da, posle mnogo godina, ja sam već porasla, radila sam u Robnoj kući, na kasu dolazi čovek, ja gledam, ovo je taj Pleki, posle možda nekih 15 godina, "Izvinite da vas pitam, da vi niste slučajno Pleki?", kaže: "Jesam", "Je l' poznajete Danicu Maksimović?", kažem: "Je l' se sećate one male devojčice što je uvek bila tamo među vama?", "Jaooo", znaš, on se tako oduševio, pričao je sa mnom kao da sam ja još uvek devojčica.

Kuma se prisetila i zašto Danica nije nastavila vezu sa tim prvim dečkom, a što je zapravo bilo povezano sa njenim ocem koji je kako kuma kaže, bio alkoholičar.

- Pa to je ostavilo, na primer, taj dečko je, taj prvi o kom ja pričam, ošamario, nije to bio neki šamar, i to je bio kraj veze. Iako ga je ona ludo volela, ali, valjda je zbog oca, zbog tog fiziškog kontakta, on je nju kao kao decu i majku... To je za nju bio, znači, kraj. Nije mogla da mu pođe preko toga - kaže kuma.

Na pitanje kako bi je opisala kuma Nada je rekla odmah: "Sada ćete da me rasplačete", a onda i u samo nekoliko rečenice otkrila ko je zapravo Danica Maksimović.

- Danica je jedna obična devojka, odrasla u običnoj sredini, koja je veliki borac, koja je jedna vedra osoba, nasmejana, uporna, zna šta hoće, ostvarila je svoje snove. Jako mi je drago što je uspela i u svom poslu, i u privatnom životu, braku, i predivnog sina ima - kaže kuma i dodaje:

- Ona je jedna dobrica. Ona mnogo uvoli ljude i jako je društvena, jako prijatna i voli svakome da pomoge. Možda je otresita što se tiče muškaraca, braka i to, znala je šta hoće i šta neće i našla je ono što je htela i što je želela.

