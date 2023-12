DRAGANIN I TONIJEV SIN SE OGLASIO NAKON SMRTI BAKE: Marko otkrio kako se nosi sa tugom! (FOTO)

Marko nije toliko aktivan na društvenim mrežama, ali zbog smrti bake je morao da se oglasi.

Porodicu Dragane Mirković zadesila je tragedija jer je juče tokom noći preminula Marta, majka njenog muža Tonija Bijelića. Sada se povodom tužne vesti oglasio i Draganin sin, Marko, koji je objavio sliku bake, te stavio emotikon belog goluba, kao i datum kada se Marta rodila, ali i preminula.

Potom je Marko objavio sliku sa treninga, te ja jasno na koji način se nosi sa ogromnom tugom.

Podsetimo, zbog nesrećnog događaja Dragana Mirković otkazala je koncerte koje je je trebalo da održi u Areni krajem godine.

- Moja porodica i ja prolazimo kroz jedan od najtežih dana jer smo ostali bez naše drage bake, majke i svekrve Marte. Meni je ovih dana mesto uz moju porodicu i ma koliko se radovala našem druženju, moram da vas obavestim da ću odložiti koncertne aktivnosti u sledećem periodu, pa ću i koncerte zakazane u Areni za 29. i 30. decembar morati da pomerim za 16. i 17. februar. Više od svega sam želela da na najlepši način uz vas koje volim i koji me volite završim godinu i otpočnem svoju turneju, ali sam sigurna da ćete razumeti zašto je to u ovom trenutku nemoguće. Znam koliko ste se radovali svemu, da su neki od vas pola sveta proputovali da bi bili uz mene, i potrudiću se da vam to nadoknadim - istakla je ona.

Takođe, najbitniju stvar je napomenula, a tiče se karata.

- Karte kupljene za prethodne datume važiće za nove termine. U svoje i u ime porodice hvala vam na porukama saučešća, razumevanja, podrške i ljubavi, neizmerno nam znače. Voli vas vaša Dragana!

