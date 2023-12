Život Nikole Rađena bio je prilično turbulentan na svim životnim poljima.

Međutim, danas je srećan u drugom braku sa pevačicom Milicom Ristić i uspešno vrši funkciju trenera u varepolo klubu "Tašmajdan". S druge strane, u srcu nosi tugu za preminulim ocem, a ujedno i razvodom od prve supruge Ane Kokić, sa kojom je u odličnim prijateljskim odnosa zbog njihovih ćerkica. U razgovoru za emisiju "Una due tre" proslavljeni vaterpolista otkrio je intimne detalje iz svog života.

- Uvek smo vodili računa o poslovima. Nismo privatizovali poslove radi odnosa. Nismo bili sebični nikad, ni Ana, ni ja. Mislim, to se i vidi. Nismo hteli kao "Ja ću ovo, ti ćeš ono". Nije bilo toga. Mislim da je prevashodno bilo to da smo više vijali neke stvari koje su loše kasnije uticale u nekom procesu na nas dvoje nego što smo uspeli da se ostvarimo u nekim ciljevima i potrošili vreme, lično ja, na neke ljude koji to nisu zaslužili, a bili su tu okruženi - otkrio je sportista.

U medijima je sve izgledalo idilično, divan brak i porodično odnos, ali s druge strane realnost je bila drugačija.

- Ja ne polivam pepelom, samo govorim kako je bilo. Ovo je iz pozitivne prizme mog gledanja šta je bilo manje prijatno od onoga što je bilo mnogo lepše i što je bilo više stvari koje su bile prijatne. Anin i moj odnos je trajao 12, 13 godina, dve ćerke, zajednički prelepi momenti, medalje koje sam osvajao i one bile na tribinama i tako dalje. To nema cenu, to je jako lepa stvar. A ovo je neka suština koje se dešava u većini parterskih odnosa, odnosno muža i žene - rekao je Nikola i odgovorio na pitanje da li se kaje zbog nečega i koliko mu je krah braka teško pao.

- Uh... Sad da li je neko mogao nešto bolje da uradi ili nije, kada je već do toga došlo onda je već kasno. Svakako su smrt oca i razvod dve najteže stvari u mom životu. Ne mogu da ih se ne sećam, sećam ih se nažalost jer sam i ja čovek od krvi i mesa - rekao je Rađen.

