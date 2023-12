Smatra da je reperu neophodna stručna pomoć!

Pevačica i bivša učesnica ''Zadruge'' Zorica Marković pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend sepcijal'' govorila je o svim gorućim temama iz Bele kuće. Ona se na početku osvrnula na odnos i raspad braka Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović.

- Ova mala je sve to isplanirala. To se videlo iz aviona, Matora sve radi pošto-poto, ide na svoju štetu... Mala je to odradila top. Matora je tamo godinama i ona živi život tamo - rekla je Zorica, a onda prokomentarisala vezu Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović.

- Meni je njega žao, imao je veliki uspeh. Počeo je da se zaljubljuje svaki dan, u koga se zaljubljuje, gde traži mir? On treba kad izađe da potraži neku stručnu pomoć, najgore što je moglo da ga snađe je ta mala Miona, ona će ga samleti. Mrtva hladna, ništa, on skače, udri... - poručila je pevačica i progovorila o odnosu Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Mala je folirant prema tom čoveku. Privatno je ne znam. On ne zna gde će i šta će. Samo se inati Miljani... Od Bebice i Teodore nema ništa - rekla je Zorica.

