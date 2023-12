'OD MALIH NOGU SI ME ODUŠEVLJAVALA!' Tea Tairović uputila emotivne reči Dragani Mirković! Jedna stvar joj je posebno značila u karijeri!

Ovo joj je zapalo za oko još dok je bila mala!

Pevačica Tea Tairović jedna je od naših najangažovanijih mladih pevačica, a sad je otkrila koliko voli i ceni Draganu Mirković, kao i koliko joj je njen rad pomogao tokom karijere.

- Moram da kažem da sam ja od malih nogu bila oduševljena Draganom Mirković pogotovo u to vreme kada sam se bavila latino-američkim plesom. To su bili neki moji počeci. Tada je izašao njen album "Luče moje" i tamo sam zapamtila neke koreografije koje su sadržale elemente latino-američkih plesova. To mi je kao maloj jako zapalo za oko jer sam videla nešto čime se ja bavim kod jedne naše poznate ličnosti - rekla je Tea i dodala:

- Smatram da je ona uvek bila ispred svog vremena. Čak mislim kada bih ja ili neke moje koleginice probale neke Draganine performanse da ponove, da bi bio to ozbiljan zadatak.

Mada kakva bi bila naša velika zvezda Dragana Mirković da i ona nije imala koju lepu reč da uputi Tei.

- Tea Tairović je meni jedna izuzetno draga mlada koleginica. Ja već dugo nju pominjem i skrećem pažnju da je ona jedna vrlo interesantna mlada zvezda koja ima veliki potencijal. Ona je talentovana, ume da oseti dobru pesmu, baš dobro igra, borac je i neko ko je svojim rukama ostvarila sve - rekla je Dragana i dodala:

- Tea igra orijentalni ples koji je jako upadljiv. Međutim, devojke vole da idu na njene nastupe i uživaju u njenoj igri i izgledu. Da je drugačija, ne bi devojke išle.

Autor: Pink.rs