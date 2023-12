JEDAN DOČEK NOVE GODINE LEPA BRENA ĆE PAMTITI ZAUVEK! U sve umešana i njena deca: Gurnuli su me obučenu u...

Posebno joj je u sećanju ostao jedan doček Nove godine koji nije provela radno i koga se uvek rado seti.

Lepa Brena sa setom se prisetila kako je nekada u ovo doba godine njena porodična kuća na Bežanijskoj kosi bila ispunjena decom i prazničnom euforijom, dok je danas potpuno drugačija atmosfera.

- Kad vam deca odu iz kuće i onda živite u tim nekim velikim kućama, gde prolazite pored vrata gde su nekad živela vaša deca, to je tužno. Pogotovo ovaj mesec decembar, kada smo mi spremali poklone, gde se kuvalo i spremalo svaki dan, gde je bilo puno snega, gde se kitila kuća... Sada je sve to nekako prazno i ja sam našla utehu u biznisu i koncertima - priznala je pevačica za medije.

- Bio je sneg i puno paketića, kao i drugova naše dece. Klinci su rekli da odemo svi na bazen. Mene su tad gurnuli obučenu sa džemperom i čizmama u vodu, sa svom tom garderobom. U početku sam nekako bila šokirana, jer ja to nikada ne bih uradila. A kad sam posle videla koliko je to njima bilo smešno i koliko im je to pričinilo radosti, rekla sam: "Što da ne?" Nekada čovek sebi treba da da nekako oduška - prisetila se pevačica uz osmeh.

Brena je iz svog dugogodišnjeg bračnog iskustva, dala savet i Aleksandri Prijović i njenom suprugu Filipu.

- Za Filipa i Aleksandru imam savet da uopšte ne obraćaju pažnju šta se piše. Veoma je važno da ne poverujete u sve te hvalospeve o sebi. Mi smo zvezde samo nekoliko sati na toj sceni, a taj privatni život treba organizovati da imate jedan divan balans između tog vašeg profesionalnog i vašeg privatnog života - rekla je pevačica.

Autor: Pink.rs