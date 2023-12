'ZNALA SAM I DA PLAČEM' Dragana Mirković otvorila dušu o najvećoj ŽIVOTNOJ PREKRETNICI: Otišla sam sa jednim KOFEROM...

Nije joj bilo lako!

Muzička zvezda Dragana Mirković danas živi luksuznim životom, a ona nikada nije krila da je njen estradni put bio posut trnjem.

- Najveća prekretnica u mom životu je bio odlazak iz moje zemlje, od moje porodice, prijatelja, fanova. U zemlju koju ne poznajem, nemački nikada nisam znala. To je ogromna promena bila. Sada kada pomislim na to vreme pitam se da li je moguće da li sam bila toliko hrabra, rizikovala i sve apsolutno ostavila. Otišla sam sa jednim koferom i sa jedinom vrednošću koje sam u tom trenutku imala, a to je moje ime i prezime, i moje pesme- priznala je Mirkovićeva.

- Počela život ispočetka iz jedne divne kuće iz Beograda u stan od 50 kvadrata u Beču. Nije mi smetalo, jer ja znam šta je ljubav. Ne mogu vam reći da mi je bilo lako bez obzira što je Beč jako blizu i što sam dolazila često, ogromna je to promena. Prvo vreme mi je bilo prilično teško, znala sam i da plačem. Čudno nikada nisam razmišljala da se vratim, a mogla sam. Osećala sam da je to to, i da treba tu da ostanem. Moj instikt najverovatnije - iskrena je bila Dragana.

