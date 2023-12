'VENČALI SE U PAUZI SNIMANJA I OSTALI ZAJEDNO CEO ŽIVOT...' Jelena uporedila sebe i Slobu sa Milenom Dravić i Draganom Nikolićem: To je dobar znak!

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović u februaru ove godine dobili su sina Damjana a godinu dana ranije zakleli su se na večnu ljubav.

Jelena je veoma je aktivna na društvenim mrežama te neretko objavljuje fotografije iz proodičnog doma i svakodnevnice. Sada je na Instagramu uporedila njihovu ljubav sa čuvenim glumačkim parom Draganom Nikolićem i Milenom Dravić koji su bili sinonim za idiličan brak.

- Milena Dravić i Dragan Nikolić venčali su se u pauzi snimanja filma, ostali su zajedno ceo život...Sloba i ja oba puta pred njegov nastup... To je dobar znak rekla bih - napisala je Jelena.

Podsetimo, Milena Dravić i Dragan Nikolić voleli su se decenijama, a njihova ljubavna priča i danas je glavna tema.U vreme kada su se sreli, Milena je već bila velika glumačka zvezda, a Dragan je tek počinjao karijeru. Upoznali su se na snimanju filma "Horoskop", a iz druženja se kasnije rodila i ljubav. Nedugo potom, rešili su da otpočnu zajednički život.

"Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja", rekao je on svojevremeno za "Stori".

Venčali su se 1971. godine, tokom snimanja novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića. U pauzi između snimanja, tražili su dodatnih sat vremena, otišli u opštinu Vračar i sklopili brak. U retkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvek su isticali da im je bračni drug najveća podrška i najstroži kritičar.

Autor: Pink.rs