'TA PESMA JU JE LANSIRALA U NEBO' Folk pevačica ispustila pesmu, snimila je Prija i ostalo je istorija: ''Nisam stigla da je čujem, snimila je ona i...''

Biljana Sečivanović priznala je dugo čuvenu tajnu, da je čuveni hit koleginice Aleksandre Prijović bio prvo ponuđen njoj, ali je zbog određenih okolnosti pesma pripala ipak Prijovićki.

Kako i sama kaže, nije se dogodilo da je baš odbila numeru, nego je zbog bolesti oca bila sprečena da ode i čuje demo verziju.

Nisam ja imala neke hitove koje sam odbijala, samo nisam stigla da odem i da čujem hit. Bila sam pozvana od Steve Simeunovića da čujem jednu pesmu. Pre toga sam ga nazvala i zamolila sam ga da uradi jedan narodnjak za mene ili ako već ima da me pozove – rekla je ona.

Iako je autor Biljanu obavestio da je pesma spremna, ona nije uspela da ode, a za to vreme je pesma došla do Aleksandre.

-Čovek me pozvao, ali je nažalost to bio period kada je moj otac bio jako bolestan i tada je baš bilo prelomno. Morala sam da idem za Mrčajevce, a tog dana sam već dogovorila da ću doći kod Steve da čujem pesmu. Da bi se na kraju ispostavilo da je druga koleginica čula, snimila i to je lansiralo u nebo. To je pesma „Od istoka do zapada“, ako smem da kažem – zaključila je Biljana.

