POTRESNI DETALJI O POSLEDNJIM DANIMA ŽIVOTA ŠONA KONERIJA! Slavni Džejms Bond prošao je ''pakao'', a sve detalje otkrio ON!

Otkriveni jezivi detalji o poslednjim danima slavnog glumca!

Poznati glumac Šon Koneri, čuven po ulozi Džejmsa Bonda, preminuo je u oktobru 2020. godine, a njegov prijatelj Brendan Linč otkrio je detalje o poslednjim danima slavnog glumca. Konerijeva supruga Mišelin priznala je da je glumac vodio i dugu bitku sa demencijom, o čemu je Linč progovorio u knjizi "Connery, Sean Connery: Before, During, and After His Most Famous Role" autora Herbija Džej Pilata.

Brendan Linč je otkrio da je posetio glumca neposredno pre njegove smrti i da se tih trenutaka priseća sa velikom tugom. Opisao je Konerija kao "planinu od čoveka" koji je bio slabašan kako mentalno, tako i fizički, i nesposoban da nastavi razgovor ili završi rečenicu. Linč je istakao da je bilo veoma tužno gledati glumca u tom stanju, posebno zbog toga što je Koneri predstavljao filmsku zvezdu koja je tokom svoje karijere ostvarila monumentalna dostignuća.

Mišelin, Konerijeva supruga, zamolila je Linča da poseti glumca, s obzirom na to da Koneri nije želeo da oko sebe ima ljude koje nije poznavao. Linč je izrazio tugu zbog viđenja svog prijatelja u tako teškom stanju i opisao kako su pokušavali da razgovaraju, iako je znao da Koneri zapravo nije u potpunosti shvatao sve što mu se govorilo.

Autor knjige, Herbij Džej Pilato, zaključio je da je Koneri pred kraj života bio teško fizički oslabljen, što je bilo teško za gledati, s obzirom na to da je Koneri i dalje predstavljao ikonu filmske industrije.

Pored glumačke slave, Šon Koneri je vodio i tešku borbu sa demencijom, što je dodatno oblikovalo njegove poslednje dane. Njegova lična borba s bolešću dodatno je obogatila njegovu životnu priču i ostavila dubok trag u sećanju njegovih najbližih.

