'NJOJ JE DOSADNO I PRAVI ŠOU!' Taki za Pink.rs otkrio kako gleda na druženje Maje i Anđela, pa se osvrnuo i na svog BIVŠEG prijatelja Božu Džonsa: TO ŠTO JE VIDEO PORED MENE JE ZA NJEGA DOŽIVLJAJ!

Odnos Maje Marinković i Anđela Ranković nije prijateljstvo, već je prisutan flert. Oni to pokušavaju da sakriju, ali to je odnos koji intrigira gledaoce od samog starta. Sada smo kontaktirali Radomira Marinkovića Takija koji je za Pink.rs dao sud o njihovom odnosu, ali i otkrio da li je moguć ulazak u vezu.

Anđelo je uvek bio pristojan momak, nije vređao devojke. Ljubav uvek podržavam, ali njoj je dosadno i mora da pravi šou. Oni su dugi niz godina drugari, i ako se rodi nešto ne bih imao ništa protiv. Maja ima muški mozak, ona radi samo ono što hoće. Došla je sebi, odrasla je, bila je sa najvećim ajkulama tu, ovo su za nju sitne ribice - rekao je Taki.

Taki nije ostao imun ni na ponašanje Anite Stanojlović, te je žestoko opleo po njoj zbog ponašanja prema Anđelu Rankoviću.

Anita je njega iskoristila za odnos, bila je navalentna, sama je rekla da će se nešto desiti, neke masaže kod Darka, ona je predlagala kremice i egzotična ulja - istakao je Taki.

Takođe, Boža Džons i Taki Marinković bili su jako dobri prijatelji u spoljnom svetu, ali sada je to prijateljstvo puklo, a kako Taki navodi, poslao ga je u Elitu da mu pripazi na par devojaka, ali on to nije ispoštovao.

Maju nervira što taj momak mene stalno spominje, to nešto što je video pored mene je za njega doživljaj, to ne može svakom da se desi - istakao je on.

