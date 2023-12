ONA NI NE SLUTI ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU! Dok je Janjuš sahranjivao brata Mihaila, Aneli je radila OVO! (FOTO)

Ahmićeva nema predstavu o paklu kroz koji prolazi njen izabranik!

Marko Janjušević Janjuš danas je u rodnom gradu Prijepolju sahranio svog najmlađeg brata, Mihaila Janjuševića, koji je pre dva dana počinio samoubistvo.

Janjuš je odmah izveden iz ''Elite'' kako bi bio uz svoju porodicu u ovom bolnom trenutku!

On je tokom boravka u rijalitiju ušao u emotivnu vezu sa Aneli Ahmić, iako je dugo poricao svoje emocije, odlučio je da joj se prepusti i posluša svoje srce. Bez obzira na to, njih dvoje su poslednjih dana imali jako turbulentan odnos, pa je više puta dolazilo do raskida i pomirenja, a Ahmićeva nema predstavu zbog čega ja Janjuš izvedem iz rijalitija i kakva tragedija je zadesila njegovu porodicu.

Ona je danas tokom sahrane Janjuševog najmlađeg brata sedela u perionici sa cimerima i pomagala Mileni Kačavendi da osmisli koncept današnje radio-emisije "Amnezija".

Još uvek nije poznato da li će i kad će Janjuš da se vrati u "Elitu", a sigurno je da će sve mnogo potresti kad saznaju kakva tuga je zadesila njegovu porodicu.

Autor: Pink.rs