Iva Štrljić se oglasila nakon operacije: Jedna stvar me održava, da ne brinem... Glumici predstoji rehabilitacija!

Nakon što skine gips i zavoje, Iva će morati na rehabilitaciju.

Glumica Iva Štrljić operisana je 26. decembra, nakon što je prošlog četvrtka polomila obe ruke prilikom pada. Ona se ovom prilikom oglasila i otkrila kako se oseća.

- Operisala sam se. Prošlo je na najbolji mogući način. To sam odradila na Banjici i pregrmela sam taj najgori deo. Sve je prošlo kako treba. Operisana sam od strane profesionalaca i to je ono što me održava, da ne brinem. Desnu ruku sam operisala, pošto leva nije bila za operaciju. Ne znam koliko dugo ću nositi gips i zavoje, a nakon toga idem na rehabilitaciju.

Inače, Štrljićeva je u četvrtak 21. decembra, slomila obe ruke, tokom snimanja nove serije, a za naš portal je istakla da se nada da će nakon operacije sve biti bolje:U bolnici sam, čekam operaciju koja je sutra. Bole me obe ruke, leva malo manje, desna me baš boli, ali se nadam da će posle operacije sve biti mnogo bolje, verujem da hoće.

Autor: Pink.rs