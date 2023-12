'NA ŠABANOVOJ SLAVI SAM SVIRAO 23 SATA!' Aca Sofronijević progovorio o najdužoj svirki IKADA: Kad sam završio nema kući nego...

U jednoj emisiji jedan od vodećih srpskih harmonikaša Aleksandar Aca Sofronijević govorio je o veseljima koja umeju da potraju šest, a ponekad i 12 sati.

Ovaj podatak iznenadio je sve, a Sofronijević je potom ispričao kako je tekao jedan od njegovih najdužih nastupa:

- E moj druže. Slava kod Šabana Šaulića! Prva slava koju sam svirao. Počeli smo u 19h, a kolege sam pustio kući ujutru u pola 11. A ja sam svirao do pola 5. Onda smo posle išli on njegov kum Kole i ja na ručak-večeru u Sinđelić u 6 i došao sam kući u 9. Znači brada mi je porasla.

Ipak tvrdi da je bilo veliko zadovoljstvo biti u društvu sa Šabanom:

To je uživanja kada si bio u društvu sa njim. Još ti on peva. To su sve ljudi koji znaju i vole da uživaju. Kad on uzme mikrofon oko 6, 7 ujutru to je zaista posebno.

A pevač Dejan Tejovac koji je takođe gostovao u emisiji ispričao je kako je izgledalo druženje sa Šabanom na jednom dočeku Srpske nove godine u Čačku:

- Sećam se kad je bio jedan doček Srpske nove godine. On se pojavio uveče, došao je oko 10 sati. Do 12 on je bio u nekom čošku u nekom separeu. Kad je došlo 12 on mene zove do stola i tu počinje druženje koje traje do 7 ujutru. U 4 ujutru gazda lokala je morao da zaključa, jer se saznalo da je tu Šaban i svi su hteli da dođu. Tad je najbolje pevao. Opustio se, malo je popio i pevao ono što on najviše voli da peva. On tad uživa najviše. To je magija.

Autor: N. Ž.