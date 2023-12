Zajedno će provesti i Novu godinu, a evo i gde!

Bivša košarkašica Milica Dabović ponovo je srećna u ljubavi! Naime, ona je pre nekoliko dana u intervjuu za domaće medije najavila susret sa kumom folkera Darka Lazića, Milanom Cvetinovićem kod njega u Americi, a sad je za Pink.rs otkrila da li je do susreta i pomirenja došlo.

- Zajedno smo. Slavimo godinu dana naše veze. Novu godinu provešćemo u Las Vegasu! Do juče sam govorila nikada se neću udati, na današnji dan mogu da kažem da nisam više sigurna - poručila je Milica za Pink.rs.

Podsetimo, Milica je u septembru za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' prvi put govorila o razlozima raskida s Milanom.

- Bili smo 9 meseci zajedno. Milan i ja smo se zaljubili, videla sam perspektivu s njim i videla sam s njim starost. Nisam uspela da pobedim njegove poroke, žao mi je što nije izabrao mene i što se tako završilo. Nešto drugo je jače od njega samog. Možda će shvatiti šta je propustio i šta je imao. Ne želim da pričam uopšte o tome. Ne kažu džabe da gde ima dima i vatre. To je njegov izbor, on je izabrao i na njemu je da živi s tim. Ja ću živeti uzdignute glave, ja sam dala sve od sebe. Ja sam otišla četiri puta za Ameriku da budem s njim, dala sam od sebe sve što sam mogla. Navikla sam da dajem 100% sebe, takva sam rođena i to je u meni. Teško mi je, imam faze, jutros plačem, pa sinoć plačem... Tužna sam, ali sam generalno srećna žena. Gledala sam da stvorimo kuću, da mu rodim dete, što nisam do sada. Duša mi se raspada na dva dela, ali jaka sam, idem dalje. Lupila sam glavom o zid, ali idem dalje. Milan ima veliki ego i on će istrajati u svojoj odluci, ja bih volela da me moli da mu oprostim, ali on je ubedio sebe da sam ja kriva. Nisam ja takva žena, meni je bilo dosta propalih veza i da ja trpim - rekla je Dabovićeva, a onda progovorila o načinu na koji zarađuje novac i napadima i osudama s kojima se susreće zbog toga.

