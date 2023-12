Aktuelna učesnica "Elite" Anđela Šparavalo danas tokom izgovaranja novogodišnjih želja, istakla je da se pokajala zbog odnosa sa Bojanom Pavlović, te je od roditelja tražila drugu šansu.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenom mamom, koja je za Pink.rs otkrila da li će joj dati drugu šansu, ističući da misli da se Anđela neće vratiti Bojani, ali i da je Pavlovićeva sve vreme s njom igrala rijaliti.

- Ne znam, videćemo...Mi se nadamo da se neće vratiti, da će to tako da ostane, ali dok ne popričam sa njom. Mislim da neće, to se menja za dan - rekla je ona, a kada smo spomenuli burne svađe sa Bojanom i njeno oštro komentarisanje, rekla je:

- Jeste, ja sam dala izjavu da je ona nju navukla na to, navučena je od nje, igra rijaliti sa njom, videla je gde može, tu je i išla. Moje dete nije lezbijka, nikada nije ni bila. To se vidi i to je to...Vidim da ona nju opet kači, hoće opet da stupi u kontakt. Upravo to, igra rijaliti sa njom. Nema devojku uopšte, ma kakva devojka, nema je! Kako da ne igra rijaliti?! Ovamo imaš devojku, vamo je ljubiš. Nego kao, nemam devojku, a onda posle emisije je privlači k sebi- rekla je Anđelina mama, a kada smo je upitali šta ona misli da je privuklo kod Bojane, rekla je:

- Prepoznala je stav i karakter, ona voli karakterno jake muškarce - dodala je ona.

Anđela je sinoć tokom žurke pričala sa Jovanom Cvijanović o maltretiranju koje je proživela kroz prvu vezu s prvim dečkom, Anđelina mama ističe da to baš nije bilo tako.

- Nije to baš bilo tako, malo je isforsirala priču, malo to preuveličava, ona je dete. Ne znam kako da vam objasnim Anđelu, dete je, nije to baš bilo tako. Hoće i ona da kaže, da priča da dođe do izražaja, ali pogrešno ide. Ona je dete koje nema nijednu mrlju, odrasla je u lepoj porodici - rekla je Anđelina mama.

Za sam kraj, ona je otkrila s kakvim komentarima se susreće u okolini, te i da bi volela kada bi joj zet bio upravo Anđelo Ranković.

- Nervira me što je pala malo psihički, a u početku je bila fenomenalna...Meni na primer, Anđelo njen tip muškarca. Imala je takve muškarce napolju. Naravno da bih volela njega kao zeta, što da ne, fin, kulturan vaspitan, slušala sam kako priča o porodici, toliko je jedan dečko za primer. Jedini dečko koji je ušao tamo, a da ga ja pohvalim. Ne što se tiče izgleda, nego karakter i ponašanje...Verujte mi, to za Bojanu, meni dolaze žene u radnju i misle da je muško, kaže: "Eno Anđela se ljubi s muškarcem". Ona tako izgleda kao muškarac, to je nju prvo i privuklo - zaključila je Anđelina mama za Pink.rs.

Autor: N. Ž.