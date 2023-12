'MISLILA SAM DA ĆE DA MI PRETI...' Sara Jo javno otkrila sve DETALJE SUKOBA s Bubom Korelijem, a evo šta joj je napisao u PORUCI!

Mlada pop pevačica Sara Jovanović imala je svojevremeno javni sukob sa bosanskim reperom Bubom Korelijem, a o njihovom prepucavanju se dugo pričalo.

Reper Amir Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, komentarisao je muzičke zvezde iz Srbije, kada je istakao da Sara Jo to - nije.

- Ovako kažu mediji: "Za Novu godinu će nam nastupati tri velike zvezde... Marija Šerifović, Sara Jo i jedna koju neće da otkriju". Marija Šerifović... Svaka čast. A Sara Jo, da li je velika zvezda? Po meni je diskutabilno, ne znam, šta vi mislite? - pitao je Koreli tada svoje pratioce, nakon čega je usledio Sarin odgovor.

Dok je jela veoma mali ćevap, Jovanovićeva se slatko nasmejala i poručila Bubi:

- Mislim da je bolje da ne pričamo o veličinama - ironično je poručila ona, jasno aludirajući na jedan skandal koji ga je prethodno pratio i ono čine se muškarci diče i ponose.

Pevačica je tek sada razjasnila šta se tada dogodilo i kako su izgladili odnos.

- Buba i kompanija su me više puta bockali i pravili neke forice na internetu. Svašta sam videla i čula, što sam ignorisala. Onda je usledio taj njegov stori gde mu je bilo upitno da li zaslužujem da imam nastup u Beogradu sa Jelenom Karleušom i Marijom Šerifović. Ja sam u tom trenutku bila sama kod kuće, jela ćevape koji su bili premali. Ja se u tom trenutku, kad sam videla stori, čujem sa menadžerkom, snimila sam taj klip i poslala njoj, da nam ostane ta fora - započela je priču Sara i dodala:

- Nisam imala hrabrosti, tj. nisam želela da se udubljujem u taj pakao. Onda sam se pitala da li ipak da okačim i objavila sam. Nikad u životu nisam dobila toliko poruka. U jednom trenutku mi je bilo malo i žao. On nije ništa odgovorio... - prepričala je Jovanovićeva.

Neočekivano, nedugo nakon toga, Buba joj se obratio lepim rečima.

- Onda mi se javio nakon mog gostovanja kod Amidžića, kada se opet povela ta tema. Poslao mi je glasovnu poruku. Ja rekoh: "Jao, Bože, ovaj čovek će sad da mi preti". Međutim ne, on je imao neke lepe reči, da ne zalazim u detalje, imam osećaj kao da nije baš u redu da podelim sve. Mislim da je to veče prvi put mene malo duže slušao, tu se desio preokret, zapratio me je na Instagramu i ja sam njega. Ljudi su mislili da je marketing, ali ne, to je sve bilo veoma spontano - ispričala je Sara Jo u podkastu "Poster".

Autor: Pink.rs