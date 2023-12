'ZAŠTO SUDU NIJE PRIJAVILA DA JE BILA KOD EGZORCISTE?!' Milan Popović raskrinkao Seve: Nisam je vređao, samo sam ZABRINUT!

Pevačica Severina Vučković već duže vreme je u lošim odnosima sa svojim bivšim partnerom Milanom Popovićem s kojim ima sina.

Njih dvoje više od 10 godina vode bitku oko starateljstva, a neretko iznosne gnusne uvrede jedno na račun drugog.

Hrvatska pevačica je nedavno podigla prašinu u javnosti kada je izjavila da je sa Milanom htela da sklopi primirje, a da je zauzvrat dobila "salvu uvreda".

-Ljudi se dele na one koji sude, one koji mere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dve skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sednemo sami i razgovaramo. Na to mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda. Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od suda da napokon odradi moje tužbe protiv direktorka škole i bivše pravne zaštitnice - ispričala je ona za Gloriju.

Tim povom se oglasio i biznismen Milan Popović, koji je za Kurir demantovao navode bivše supruge.

- Evo ponovo mi tražite da demantujem insinuacije. Nikada nisam vređao Severinu, isto tako nikada mi Severina nije predlagala da razgovaramo, njen način komunikacije je isključivo preko tužbi preko suda! Pod vređanjem o kojem govori misli na moje pitanje zašto sudu nije prijavila da je nedavno bila kod egzorciste u Novom Mestu gde joj je rađen egzorcizam pošto taj ritual podrazumeva da je osoba kojoj se radi ozbiljno psihički poremećena. Ritual egzorcizma koji joj je rađen je isti kao što nam je poznat iz horor filmova, uz čitanje molitvi za isterivanje zla, prisustvu svedoka, bljuvanju blata itd. Normalno je da sam se kao roditelj zabrinuo.

Autor: Pink.rs