Mlada hlumica sumira utiske iz 2023. godina, i otkriva sve planove za 2024.

Prošlu 2023. priveli smo kraju, i već smo polako zakoračili u 2024. godinu. Ovih dana i dalje sumiramo sumiramo utiske iz godine za nama različite događaje, sve lepe li i manje lepe trenutke koje ćemo večno pamtiti.

Jedna od naših najuspešnijih mladih glumica na javnoj sceni Mirka Vasiljević, za Pink.rs progovorila je o svojim utiscima o ovoj godini za nama, ali i očekivanjima u 2024.

Kakva je 2023. godina bila za tebe i po čemu ćeš je pamtiti?

Osoba sam koja se trudi da u svim životnim momentima gleda lepšu stranu medalje i da od nekih lepih trenutaka i momenata stvaram svoje uspomene jer one su uvek u meni, njih niko ne može da mi oduzme. Uspomene su jako lepa stvar koja mogu da nam ugreju srce i dušu kada se u budućnosti osvrnemo i pogledamo gde smo bili I šta smo radili, pogotovo kada dođemo u neke pozne godine, ako smo puni uspomena sa svojim ljudma, sa svojom porodicom, sa lepim momentima, mi smo jedna bogata osoba jer smo uživali u zdravlju, sreći i veselju. Tako da ću se iz 2023. godine truditi da zapamtim samo ono što mi je bilo lepo, da od toga stvorim uspomenu, da uživam u tim uspomenama i da hrabro nastavim u 2024. godinu. Jer iz svake godine možemo neku novu životnu lekciju da naučimo, da bolje osvestimo sebe, da znao šta volimo, šta ne volimo, a što više znamo šta volimo – tome možemo da se okrenemo, a ono što ne volimo – tome možemo da okrenemo leđa - otkrila je Mirka.

Koji su vam planovi za 2024 godinu?

Iz raznih momenata koja su se desila u celom svetu, trudim se da ne praavim velike planove, već da uživam u sadašnjosti , u ovom trenutku. Jer nekako to je neka lekcija iz ovog novog doba, ali u svakom slučaju volim da zadam sebi neke ciljeve I da ka tim ciljevima koračam hrabro, uzdignute glave, ponosno I časno. To je sigurno da budem zadovoljnija I bolja verzija same sebe jer čim sam bolja sama sebi, bolja sam I svojoj okolini. Zatim da poslovno više naučim, više stvorim, više steknem, veći trag ostavim sa svojim talentom, radom, trudom, željom, I voljom. Potom da sa porodicom imamo neke naše trenutke iz kojih ćemo I deca I ja I Vujadin nešto naučiti, steći, stvoriti I uživati. U svakom slučaju da dosta radimo, imamo vremena jedne za druge I da budemo u miru, harmoniji I nekom skladu - istakla je Mirka.

Da li vam je teško da uskladi obaveze sa četiri deteta kada su već velika?

Što sam ja životno zrelija, mudrija I iskusnija I što su deca veća shvatam da je naš jezik veliko bogatstvo I jedna velika istina. I da sve te neke izreke koje postoje I poruke, psotoje zato što su tačne u našem naodu. Jedna od tih je: mala deca – mala briga, velika deca – velika briga. Dok su bili manji jeste bilo fizicki napornije I više iscrpljujuće zato što je uvek neko morao biti tu fizički prisutan, ako ne mi kao roditelji onda neko od pomagača sa ozbijnom organizacijom. Sada kada su veći snose posledice za svoje ponašanje, snose svoje odgovornosti, imaju svoje već istaknute mane I vrline na kojima treba raditi, razgovarati, osvešćivati, hvaliti, popričati ako nešto nije u radu. Jeste sad dosta teže kada su oni stariji zato što su pred njima životna iskušenja, ali što se tiče obaveza - od kad znam za sebe ja sam u obavezama I navikla sam od malena tako da funkcionišem. Imam kod sebe istreniranost da stvari moraju da se rešavaju sada I odmah, ako imamo neke obaveze moraju da se rešavaju sada I odmah, a ne da se prebacuju za drugi dan. Jer u drugom danu dolaze nove obaveze. Mora biti prisutna odgovornost, organizacija, disciplina I onda se apsolutno sve stiže. Mislim da I deca polako to uče jer je velika porodica u pitanju. Svi ste stignu sve kada žele I to je moguće samo tako - poručila je Mirka.

Planirate li još jednu prinovu?

Vujadin I ja nikada nismo imali neke konkretne dogovore, niti u tom smislu planove kada će biti pauza, kada će biti nova trudnoća I koliko će dece biti. Sa nekih 19-20 godina kada smo stupili u vezu osvestili smo I razgovarali I želeli obostrano da naša veza preraste u porodicu I da imamo decu. Da budemo mnogočlana, stabilna, zdrava I srećna porodica. Jako sam zahvalna Bogu što se to ostvarilo bez nekih velikih muka I poteškoća koje su nažalost u današnje vreme jako prisutne. Njih troje je nekako vezano došlo, jedno za drugim I sve to je trebalo izgurati da oni stanu na svoje noge, jer je tu bilo tri flašice, tri pelene, tri cucle koje je trebalo uvek videte da li je sve na svom mestu, da li je čisto, da li je uredno, da li se radi sa njima I da li napreduju. Nekako kad su oni stali na noge shvatili smo da miris bebe u kući nemamo, da su deca porasla I da im već za neke stvari smetamo I ne trebamo. Naše okruženje je nekako tek tada pre godinu, dve dana da dobija decu I da smo u kontaktu sa tim čistim mirisom I sa lepotom novog člana u porodici. Poleželi smo da I mi ponovo osetimo taj miris, a I da njih troje nekako uživaju I osete šta znači imati bebu u kući jer su njih troje u isto vreme i bili bebe. Mogu da kažem da sam ja najviše osvešćena sa bebom sada, zato što je samo ona beba u kući, a I deca da uživaju I da se raduju nekom novom napredku I da učestvuju u njenom odrastanju. Što se tiče dece uvek su nam zarez I tri tačke tu stavljene, nikada nismo dogovarali kada će biti tačka I zašto će biti stavljena. To je naša želja, volja, trud I rad, a prosto na sudbini I na Bogu je koliko ćemo imati dece I kada. Za sada smo zadovoljni sa njih četvoro, velika je organizacija, veliko je odricanje da svoje vreme uskratite I još mnoge stvari da bi imali više vremena za njih. Imamo 33 godine, život je pred nama, a šta će biti u budućnosti - vreme će dokazati, kao što je I do sada - jasnog je stava bila Mirka.

Koje su prednosti što ste se ostvarili jako mladi kao majka?

Svako od nas ima svoje vreme kada, zašto i kako osnuje svoju porodicu i ostvaruje se u ulozi roditelja i da je to upravo vreme koje je najbolje za njega. Ja sam imala takvu situaciju da sam se u ranim 20 -tim ostvarila u ulozi majke i ono što vidim kao prednost je ta lepota, to što moja deca odrastaju uz baku i deku, kao i iz prabaku i pradeku. Imaju mogućnost da od njih čuju neke njihove životne priče, da provedu život sa njima, da stvaraju uspomene i da grade svoje odnose. Nadam se da sam im pokazala i prosto da ću i ja imati priliku da dočekam unučiće i ono što je jedan od benefita je da kad je telo mlađe - ono je manje umorno, manje iscrpljeno. Sve što donosi u fizičkom izgledu tokom trudnoće, lakše je vratiti u normalu dok si mlad. Svako vreme je za svaku osobu i sa razlogom svi trebamo da čekamo to vreme i da se radujemo onda kada dođe - poručila je Mirka.

Autor: N.P.