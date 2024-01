'PREDIVNO NAM JE VEĆ DUŽE VREME!' Lidija Vukićević za Pink.rs prvi put otvorila dušu o MLAĐEM izabraniku i stavila tačku na glasine o RASKIDU: To je ljubav i inspiracija, godine me ne zanimaju! (FOTO)

U 2024. godinu ulazi emotivno ispunjena i zadovoljna!

Poznata glumica Lidija Vukićević u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs sumirala je 2023. godinu sa nama, pa prvi put otvorila dušu o svom trenutnom ljubavnom životu i planovima za 2024. godinu.

- Ja ću 2023. da pamtim po zdravlju od Boga. To je najvažniji, to kad imam mogu sve. Dosta sam radila i zadovoljna sam. Pored toga što sam radila, ja sam i uživala u životu. Treba svaki dan ispuniti sebi želje. Mene su uvek srećnom činile male stvari. Ja nisam osoba koja čeka sreću, već osoba koja živi sreću. Moja jedina briga sada je kako će da mi bude lepo u životu. Ja uvek moram da se potrudim da pstavrim svoje želje. Morala sam uvek sebe da dam u svojim željama da bi mi se ostvarile. Uvek sam se veoma trudila za svoje želje. Koliko sebe budem dala u 2024. godini i koliko se budem potrudila toliko će i da mi se ostvari. - kaže Lidija na početku našeg razgovora i dodaje da bi volela da se ostvari u ulozi bake, ali da smatra da treba da dođe prirodno i bez forsiranja.

- Na pitanja o unucima će moja deca dati odogovor. To je njihova sloboda i kad se dogodi, to će da bude tada... Ta pitanja su van mene, to dolazi od ljudi koji žele to i požele da budu zajedno. Treba da se rađaju deca iz pravih stvari, a ne zbog pitanja i očekivanja, zato imamo i toliko razvoda - poručila je glumica i prvi put otvorila dušu o mlađem izabraniku i stavila tačku na spekulacije o njihovom raskidu.

- Mnogo sam emotivno ispunjena. Tu nema razmišljanja. Baš jesam na jedan najlepši mogući način. Ovo je jedna ljubav, veza, inspiracija i zaista mi je predivno jedno duže vreme. Nije mlađi baš toliko od mene kako se piše, mada mene godine ne zanimaju. Sve što je ljudska povezanost nema veze s glavom. To je pitanje iskustva i okolnoosti u kojima je odrastao i šta je preživeo i prošao. Zrelost nema veze s godinama. Bitno je da je muškarac ličnost, da ima iskustvo, stav i sebe, samo me takvi muškarci intrigiraju. Iz mog iskustva čim počnete da otkrivate nešto kao da umanjujete sreću. Kao da ste nekome dali jedan deo. Ja ne pričam jer želim da imam samo za sebe i da mi traje i da ne parčam. Nikad isam sigurna u nešto, u tome i jeste izazov. Rečenice su jedno, a dela drugo. Ne volim neku preteranu sigurnost, čim je ljubav zapečaćena i sigurna, više nije ljubav. Ja gledam ljubav kao nešto živo, ne podnosim mirnu luku, ja to ne mogu. Samo da nije kalup i standard. Kalup prelazi u naviku, a to je najgore, oonda ne znate da li volite ili je navika. Čim primetim da je navika ja odlazim iz takvih odnosa - rekla je Lidija i otkrila tajnu svoje lepote i mladolikosti.

- Zadovoljstvo tražim u nekim malim stvarima. Ja sam kao majka i na profesionalnom planu zadovoljna i svaki dan uživam u životu. Žena koja nije zadovoljna dobija neizbrisive boje i izraz koji je čini manje lepom. Ja uhvatim sebe kad sam neraspoložena da moje telo hoda van mene. Energija nosi nezavisno od godina koliko imate. Ja se negujem, meni je fizička i mentalna higijena podjednako bitna. Ja nikad nisam legla sa šminkom, koristim dobre kreme, ne jedem meso, ne pijem alkohol, ne bih nikad pojela nešto što mi ne pirja. Ja jedem ono što moj organizam traži. Meso ne jedem godinama, izbacila sam gluten. Treba osetiti svoj organizam. Volim da se negujem. Meni je bitno da ujutru ustanem lepa i da mi je koža lepa iako nemam na licu ništa - kaže glumica i otkriva kako izgleda njen idealni doček Nove godine, kao i sa kim ulazi u 2024.

- Meni nije najluđa noć kada mi neko kaže da treba da bude tako. Najluđa noć je onda kad se sve poklopi. Treba da mi bude radosna, jer smo ispratili jednu godinu zdravi i veseli, ali bitno je da mi bude lepo. Ja nikad ne znam do poslednjeg dana gde ću biti, do dočeka. Volim kafanu da odem preko godine, biram neka kamernija mesta ili privatno u nekoj kući. U krugu svih koje volim sam za doček svake godine, pa tako i ove - poručila je Lidija i uputila novogodišnju čestitku čitaocima našeg portala.

- Vašim čitaocima želim da budu zdravi i da više vole sebe nego što su voleli 2023. godine. U ovom vremenu smo svi malo izgubili sebe i želim svima da se više okrenu sebi jer se lepe stvari dešavaju kad se ljudi više okrenu sebi.

Autor: M.K.