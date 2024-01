2023. godinu ispratili smo u prazničnom duhu i veselju, te smo na "velika vrata" dočekali novu, 2024.godinu, ali nas to ne sprečava da zajedno sa našim poznatima sumiramo dešavanja iz tek gotove godine.

Te tako, ekipa portala Pink.rs sumirala je 2023.godinu sa prelepom i atraktivnom voditeljkom TV Pink i rijalitija "Elita", Anom Radulović, koja u intervjuu za naš portal nije krila ponos na svog sina Konstantina, kog ima u braku sa pevačem Mirčetom Radulovićem, kao i ponos na samu sebe zbog svih ostvarenja u prethodnih nekoliko godina.

U ovoj, 2023.godini koja nam je na izmaku, može se reći da si ostvarila svoj san, tj. postala si voditelj najgledanijeg rijalitija "Elita". Da li je ovo tvoja najuspešnija godina, kako se sada osećaš i šta ti se od tada promenilo u životu.

- Definitivno je ovo moja najuspešnija godina do sada u životu. Kako po tom pitanju tako i po drugim pitanjima. Pa, donelo mi je mnogo toga, i sve promene su bile na bolje svakako.

Kada je reč o ostvarivanju snova, jedan si ostvarila, koji su ti još na listi snovi ostali da ih ispuniš?

- Toliko sam zahvalna na svemu što mi se desilo u poslednje tri godine da trenutno nemam listu želja. Uživam u ovim ostvarenjima.

Nedavno je tvoj snimak malog Konstantina raznežio mnoge, kada se obradovao "poklonu", tj. kesi koju ste mu ti i Mirče predstavili kao poklon. Mnogi su komentarisali da ti ništa ne treba u životu, pored te zahvalnosti deteta i da je veoma lepo vaspitan. Da li to smatraš svojim najvećim životnim uspehom i koliko si zapravo ponosna na sebe i Mirčeta, kao roditelja? Takođe, ima li nešto od čega strahuješ kada je Konstantin u pitanju?

- Jako sam srećna i ponosna što smo dete vaspitali da bude dobar čovek, da se raduje malim stvarima, da teži ka tome i raduje se peticama u školi, nema veće radosti za jednog roditelja. Kako su meni moji pričali sada to i prozivljam a to je - malo dete mala briga, veliko dete velika briga. Brine me samo okruženje u životu koje će sresti, i strah od dece koja su drugačije vaspitana, to je kao kada vozite kola vi znate ko je za vašim volanom i znate da ste dobar vozač ali nikad ne znate šta vas čeka na drugoj strani.

Kakvi su ti planovi za 2024.godinu, šta ćeš kod sebe promeniti, što u privatnom, a što u profesionalnom smislu?

- Trudiću se da budem još bolje i profesionalnija što se tiče posla, svaki dan se uči. Što se tiče privatnih stvari volela bih i radiću na tome da posvetim sebi malo više vremena, u želji da ispoštujem druge malo sam zaboravila da poštujem sebe, tj svoje zdravlje.

Ima li nešto što bi vrlo rado obrisala kao da se nije ni desilo ove godine i kaješ li se zbog nečega?

- Ne kajem se ni jednog svog postupka, a ne bih ništa ni obrisala jer i teške situacije su mi nešto dobro donele, izašla jača, zrelija i još više cenim neke stvari nakon njih.

Kada je reč o "Eliti", šta je ono što je ostavilo na tebe, do sada, najveći utisak i kako gledaš na to?

- Sve, kada je Elita u pitanju sve je ostavilo utisak od prvog dana kada sam saznala da ću biti deo projekta.

Autor: Nikola Žugić