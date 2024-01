2023. godinu ispratili smo u prazničnom duhu i veselju, te smo na "velika vrata" dočekali novu, 2024.godinu, ali nas to ne sprečava da zajedno sa našim poznatima sumiramo dešavanja iz tek gotove godine.

Te smo tako, 2023.godinu sumirali zajedno sa Markom Markovićem, bivšim zadrugarom i "zadrugarskim kenom", kako su ga oni prozvali. Naime, on se u intervjuu za naš portal osvrnuo na žestoke medijske ratove koje je vodio sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, na svoje planove za 2024.godinu, pa nam je i otkrio da li postoji nešto što bi obrisao, kao da se nije ni dogodilo u ovoj godini.

Šta je ono što se dogodilo u 2023. godini, a što bi najradije izbrisao, kao da se nije dogodilo?

- Pa iskren da budem ne bih ništa izbrisao, za svaki svoj postupak smo sami odgovorni, smatram da pored lepih momenata koji ih je bilo dosta, naravno da ima i onih manje lepih, ali i ti manje lepi momenti, da ne kažem ružni, i oni nas nauče nečemu u životu, sve u svemu ne bih ništa izbrisao.

U 2023. godini žestoko si zaratio sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević i njenim tadašnjim dečkom Asminom. Kako sada gledaš na sve te ratove, teške reči koje su pale i šta si iz toga izvukao kao pouku?

- Pa gledam isto kao i tad, za mene su to presmesne stvari iskreno, ne bih tome pridavao mnogo na važnosti dosta sam pridavao i trošio svoje dragoceno vrijeme, ali bilo je kako je bilo. Pa kao pouku sam izvukao, samo da sam prosto shvatio sa kim sam bio tih 2-3 godine.

U ovoj godini upoznao si Žanu sa kojom si uplovio u “vezu bez veze” kako kažete, koliko ti je to promenilo sve i planiraš li sa njom neku ozbiljniju budućnost?

- Znaš kako smatram da čovek treba da živi tako da mu život i svaki dan bude lep i srećan, tako da neku osobu kad upoznamo može samo da bude tu da još više to ulepša i upotpuni. Promenilo jeste, samo pozitivno, upoznao sam osobu koja ima drugačije poglede na život od nekih pre, tačnije, to su zdravi i ispravni pogledi na život i na odnose i shvatio da sam se vratio u neki pravi kolosek.

Šta je ono na šta si najponosniji u 2023.godini i kakvi su ti planovi za narednu godinu?

- Opet kažem, bilo je mnogo lepih stvari u godini iz mene, pola protekle godine sam bio u "Zadruzi", upoznao nove ljude sa kojima sam ostao u jako dobrim odnosima, pa i Žanu sa kojom sam u vezi bez veze. A od kad sam izašao iz "Zadruge", našao sam lep posao, bilo je dosta poslovnih angažmana. Ali mi je najvažnije da su mi porodica i meni dragi ljudi živi, zdravi i srećni. Što se tiče planova, ja ne volim nešto puno da otkrivam i naglašavam to, ali Bože zdravlja verujem da će mi se ostvariti planovi vezano za pevanje, na čemu radim aktivno

⁠Pričalo se i o tvom odnosu sa Elektrom Elit, kojoj si bio u spotu pesme. Da li možeš da kažeš da si stekao prijatelja u njoj ili je tu ipak bilo i nečeg više od toga?

- Apsolutno nije bilo ničeg više osim poslovne saradnje, kao i sa svima sa kojima sam radio do sada. Ali što se Elektre tiče imam samo reči hvale i jedno baš pozitivno mišljenje o njoj. Ona je osoba koja je o meni uvek samo najlepše pričala i podržala me uvek za sve, pa i za moje buduće planove vezano za moje bavljenje muzikom.

⁠Koju poznatu damu sa naše javne scene bi voleo da ti pokuca na vrata za Novu godinu, obučenu u “Baba mrazicu” u 00:00?

- Uvek za kraj ostavite neko pitanje kao šlag na torti. Pa iskreno nemam neke tu preterane želje, niti sam time nešto specijalno očaran. Neka to bude Žana i to je to.

Autor: Nikola Žugić