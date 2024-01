Sinoć smo ispratili 2023.godinu u veoma veselom i prazničnom duhu, a dočekali smo novu, ove godine prestupnu, 2024.godinu, a zajedno sa našim poznatim ličnostima sumiramo dešavanja iz tek gotove godine.

Poznata pevačica Marija Mikić, u velikom intervjuu za Pink.rs otkrila je da li joj se život i na koji način promenio od kako je na svet došao mali Milija, kakav je bebac, otkrila nam je svoje planove, ali je progovorila i o podršci svog supruga Jovana.

Ova godina, može se reći, defintivno je jedna od uspešnijih, prvenstveno jer je tvoja porodica dobila još jednog člana, malog Miliju. Kako se tvoj život promenio od tada?!

- Iako smo bili jako hrabri i vodila sam se onim: "Onaj gore vidi sve, mi ćemo to kao sa Đurđom, on će biti super beba", malo smo se prevarili. Milija je sve suprotno od sestre, ne spava ni danju ni noću, ali sve će to proći. Dobili smo toliko ljubavi, Đurđa i bata rastu zajedno i upoznaju svet i to mi je najveća nagrada.

Takođe, tebe i Jovana je pandemija korona virusom sprečila da izgovorite sudbonosno "DA", dok to ove godine nije bio slučaj, te si sada i zvanično udata. Kakav je osećaj i da li je to ono malo što je falilo kako bi imala život na kom ti drugi zavide, što se često i komentariše?

- Iskreno, ne želim da zvuči kao kliše, ali jedan papir zaista ne menja ništa kada je ljubav u pitanju. Mi smo želeli to da ozvaničimo da bismo okupili nam drage ljude i lepo se proveli i proslavili ljubav. Tako je i bilo baš kako smo zamislili.

Tvoj suprug Jovan često je na tvojim nastupima, koliko ti znači njegova podrška i u čemu si najponosnija na njega?

- Nisam mogla ni da zamislim da ću imati ovakvu podršku u životu. Uvek sam maštala da ne moram da biram između ljubavi i posla i da me partner podržava jer znam da svoj posao radim na pravi način, ali Jovan je moj stub i oslonac za sve. Tako i za nastupe i snagu i vetar u leđa koji mi daje. Puno mi znači, samo da znam da je tu.

Kakvi su ti planovi za 2024.godinu i šta je ono što bi poželela da ti se dogodi, a što se do sada nije, možda, ostvarilo?

- Planovi su veliki, prvenstveno mislim na svoj album prvenac na kojem vredno radimo. Pesme su tu, studio je tu, otpevana je većina, sada prelazimo na vizuelni deo i jako se radujem da podelim svu svoju emociju i trud sa publikom.

Da li sada, kada sagledaš ovu tekuću godinu unazad, možeš da kažeš da si srećna žena i uspešna u svemu čega se latiš?

- Srećna žena svakako jesam. Mislim da je zahvalnost u životu jedna od bitnijih stvari. Da budemo zahvali na svemu što imamo i da ne mislimo na stvari koje nemamo ili nam fale. Ili mi samo mislimo da nam fale. Zaista sam spoznala pravu sreću i suštinu života u protekle dve godine i moja želja je da sve tako ostane. Hvala vam na tome da sam uspešna u svemu što se latim, ali mislim da svako ima uvek prostora da napreduje i radi na sebi u svakom smislu. Biće još bolje.

Ima li nešto što nisi ostvarila, a što si zamislila prethodne godine, ako ima, šta je to?

- Iskreno, najbitnije stvari sam ostvarila, želim samo da svi budemo zdravi jer je to na prvom mestu. Obećavam sebi stalno da ću da počnem da treniram, samo evo ne znam gde još to da uglavim sa vremenom. Mada sa dvoje dece svaki dan je trening. Što bi rekao Čola: "Ništa ja tu ne bih dirao" (smeh).

Autor: Nikola Žugić